الرياضة والسياحة تستقطبان العالم إلى أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

الرياضة والسياحة...علاقة وثيقة تجمع العالم في أرض أبوظبي من خلال استضافة أحداث رياضية عالمية ضخمة والتي يصاحبها فعاليات ترفيهية وفنية وعائلية، وبالتالي استطاعت الإمارة أن تستقطب السياح والزوار من مختلف دول العالم وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية.

وتعد السياحة الرياضية نوعاً من أنواع السياحة الرئيسية التي تتميز بها أبوظبي، من خلال استضافتها لفعاليات وإحداث رياضية عالمية منها سباق «الفورمولا 1» الذي ينطلق بشكل سنوي من حلبة مرسى ياس، واستضافتها لدوري كرة السلة الأميركي، وبطولة «يو اف سي» ونهائيات بطولة العالم للترايثلون، وطواف الإمارات، وبطولة كأس العالم للأندية وغيرها من الأحداث الرياضية العالمية، إضافة إلى إطلاق مناطق مشجعين لحضور مباريات كأس العالم والتي تشهد إقبالاً كبيراً في الوقت الراهن، في وقت تمتلك الإمارة بنية تحتية متطورة من مرافق وملاعب وقاعات تؤهلها لاستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية.

مشجعي «المونديال»

ومع انطلاق مونديال كأس العالم، استطاعت أبوظبي أن تجعل من هذا الحدث العالمي فرصة لمتابعة المباريات والترفيه في آن، فمع الأجواء الحماسية لهذا الحدث، أصبحت مناطق المشجعين لعرض المباريات في أبوظبي التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع، وأماكن عرض المباريات عبر شاشات كبيرة في مختلف المناطق والمرافق والفنادق في أبوظبي، وجهات سياحية وترفيهية لمشاهدة المباريات وفي نفس الوقت الاستمتاع بتجارب ترفيهية عائلية وعروض فنية وموسيقية وتجربة منافذ متنوعة للمأكولات والمشروبات المتنوعة.

فمنطقة المشجعين في جزيرة ياس، تقدم تجربة مشاهدة كأس العالم لعشاق كرة القدم من المجتمع المحلي والزوار والاستمتاع بجميع مباريات المونديال، مع برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، من 20 نوفمبر الماضي إلى 18 ديسمبر الجاري في ياس لينكس أبوظبي، وترحب هذه الوجهة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، بـ ألفي مشجع يومياً، وتنقسم إلى منطقة المشاهدة الرئيسية، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة المأكولات والمشروبات، وصالة كبار الشخصيات.

وتمثل منطقة المشجعين في العين أيضاً، تجربة مشاهدة كأس العالم، الوجهة المفضلة لعشاق كرة القدم من سكان وزوار منطقة العين للاستمتاع بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم وسط أجواء حماسية في منطقة العين سكوير، تمتد منطقة المشجعين في العين على مساحة 6000 متر مربع، وتعد أكبر مكان مخصص لمشاهدة كرة القدم في مدينة الحدائق والمتنزهات، وترحب بـ 500 مشجع يومياً، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية العائلية، والألعاب التفاعلية التي تحتفي بكرة القدم، والعروض الترفيهية المتجولة، وعربات ومنافذ المأكولات والمشروبات.

وتتوفر العديد من الشاشات في مهرجان الشيخ زايد لعرض المباريات بشكل منتظم، بحيث تتوزع الشاشات في كافة أرجاء المهرجان.

وخلال مونديال كأس العالم بقطر، شهدت أبوظبي حضور فرق هذا الحدث العالمي إلى أبوظبي لإجراء التدريبات قبل التوجه إلى الدوحة، إضافة إلى الجماهير التي تأتي للإقامة والسياحة في أبوظبي ودبي والذهاب لحضور المباريات ليوم واحد والعودة مرة أخرى.

فورمولا 1

ومن الأحداث الرياضية الهامة التي تتميز بها أبوظبي، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي انطلق بين 17 و20 من نوفمبر الماضي، حيث استقطب العديد من الزوار ورفع من إشغال فنادق أبوظبي إلى 100%، وسجل سباق «الفورمولا 1» إقبالاً لمدة تصل إلى عشرة أيام، حيث يصاحبه تدريبات قبل الحدث وفعاليات فنية وموسيقية مصاحبة للحدث تجذب العديد من الزوار.

أسبوع أبوظبي للتحدي

في أكتوبر الماضي، عاد «أسبوع أبوظبي للتحدي» إلى العاصمة الإماراتية، مع برنامج حافل بفعاليات وتجارب الفنون القتالية المختلطة وأبرزها بطولة «يو إف سي 281» وذلك في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتساهم استضافة العاصمة الإماراتية نزالات «يو إف سي 281» في تعزيز انتشار رياضات الفنون المختلطة وتثري جدول فعالياتها على المستوى العالمي، وخاصة عقب تنظيم «يو إف سي» أول بطولاتها بالسعة الكاملة منذ بداية الجائحة، مطلع الأسبوع الجاري في لندن.

ترايثلون

وحول نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، كان مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون أعلن عن استضافة أبوظبي نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في جزيرة ياس خلال نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي إلى جانب لندن وبودابست وبكين وشيكاغو ولوزان وجولدكوست، بما يعزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، حيث أُقيمت نهائيات بطولة العالم للترايثلون في مختلف المرافق الرياضية والترفيهية التي اشتهرت بها جزيرة ياس كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية، كما أُقيمت الأنشطة والفعاليات الأخرى في «ياس باي»، الذي يقع مقابل الاتحاد أرينا.

كرة السلة الأميركية

للمرة الأول في أبوظبي والشرق الأوسط، أُقيمت في أكتوبر الماضي مباريات ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين«NBA» أبوظبي 2022 وذلك في الاتحاد أرينا، وأُقيمت المباريات بموجب الشراكة الاستراتيجية متعددة المحاور والممتدة لسنوات عديدة بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، حيث شهدت بداية العام الحالي إطلاق النسخة الأولى من دوري «جونيور NBA» أبوظبي للناشئين، وجمعت أكثر من 450 لاعباً ولاعبة تراوحت أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي.

كما تشمل الاتفاقية بين الطرفين التعاون لإقامة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق منصة استشارات اللياقة البدنية، وتنظيم دوري الألعاب الإلكترونية خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة.

وأسهمت هذه الأحداث الرياضية العالمية في تنشيط القطاع السياحي في أبوظبي، من خلال استقطاب الزوار المحليين والدوليين لمشاهدة هذه الأحداث والتي يتخللها برامج ترفيهية متنوعة، ما حولها من أحداث رياضية فقط إلى وجهات سياحية وترفيهية وعائلية تناسب جميع الفئات العمرية.

كأس العالم للأندية

أما بطولة كأس العام للأندية، فكانت أبوظبي أول مدينة تحتضن البطولة خارج اليابان التي أقيم فيها المونديال بين أعوام 2005 و2008، لتكون الوجهة بعد ذلك إلى أبوظبي عام 2009 و2010، ثم عادت إليها عامي 2017 و2018، وعادت مجدداً في فبراير الماضي في النسخة الأحدث، لتكون أبوظبي ثاني أكثر مدينة في العالم تحتضن هذا الحدث الكبير للمرة الخامسة وحققت نجاحاً باهراً.

طواف الإمارات

أما «طواف الإمارات»، فانطلقت العام الجاري في أبوظبي وتحديداً في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث شهدت انطلاقة النسخة الرابعة منه، والذي يمثل افتتاحية السباقات العالمية المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.