منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» ينطلق في دبي الأسبوع المقبل

دبي (الاتحاد)

تستضيف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركة سكيفت (Skift Inc) العالمية، الدورة الأولى من «منتدى سكيفت العالمي - الشرق» Skift Global Forum East، خلال الفترة 13- 15 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، وذلك للمرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى في المنطقة، بمشاركة لفيف من قادة قطاع السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد (سكيفت جلوبال فورم إيست) أحد أهم المنتديات العالمية المتخصصة في مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات المؤثرة في مستقبل قطاع السفر عالمياً، فيما ستركز هذه الدورة من المنتدى على إلقاء مزيد من الضوء على القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعرف عليه من منظور أشمل، في محاولة لرسم تصورات واضحة لمستقبل القطاع في المنطقة.

وتعليقاً على انعقاد المنتدى في دبي ضمن أول ظهور عالمي للحدث في المنطقة، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إن اختيار هذا المنتدى العالمي لدبي لعقد أول نسخة منه على مستوى المنطقة يحمل دلالات عديدة من أهمها، المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في قلب هذا القطاع النابض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «لاشك أن التجربة الفريدة التي تمكنت دبي من استكمال فصولها على مدار عقود من التميز في مجالات السياحة والضيافة والسفر، كذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على صعيد تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى والنجاح الكبير الذي حققته في الاستضافة التاريخية لـ «إكسبو 2020 دبي» ضمن نسخة استثنائية في سجل المعرض العالمي العريق، كلها عناصر تتضافر في ترسيخ ثقة القائمين على قطاع السفر والسياحة حول العالم في استحقاق دبي أن تكون شريكاً مؤثراً في مسيرة تطويره إقليمياً وعالمياً على المديين القريب والبعيد».

وسيرصد المنتدى حالة قطاع السياحة والسفر خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وفي ضوء التطورات المؤثرة في هذا القطاع الحيوي لاسيما على مستوى دمج التكنولوجيا وسبل التسويق غير التقليدية ومستجدات الوسائل الحديثة التي من شأنها تحسين تجارب المسافرين. كما تركز نقاشات المنتدى على الدور المتنامي للاستدامة في قطاع السياحة، إلى جانب تركيز الاقتصادات الحديثة والمتقدمة على قطاع السفر، بوصفه المحرّك الاقتصادي الرئيس في المستقبل، وغيرها من المحاور المهمة الأخرى.

ويجمع «سكيفت جلوبال فورم إيست» في برنامجه كبار المديرين التنفيذيين والمبدعين والخبراء وصناع القرار من ممثلي العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال السفر، ومنها: طيران الإمارات، ومجموعة جميرا، ومطارات دبي، وهيلتون، وويجو، وكيرزنر الدولية، والاتحاد للطيران وغيرها، لتسليط الضوء على آفاق تطور قطاع السفر العالمي خلال السنوات المقبلة، وتعزيز التعاون بين الغرب والشرق الأوسط وآسيا.