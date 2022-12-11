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الاقتصادي

وزير المالية المصري لــ«الاتحاد»: القاهرة تسعى لجذب الاستثمار الخليجي والعالمي

د. محمد معيط
12 ديسمبر 2022 01:27

شعبان بلال (القاهرة) 

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن القاهرة تسعى حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة من دول الخليج وأوروبا والعالم، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف الوزير المصري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تنوع الاقتصاد المصري جاء نتيجة الزيادة المطردة في الصادرات غير البترولية، وارتفاع معدلات صادرات الغاز الطبيعي، فضلاً عن النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع عائدات قناة السويس والسياحة، وغيرها من مصادر الدخل الأخرى.
ولفت الدكتور معيط إلى أن عمليات التطوير التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المصرية تدعم التنوع الاقتصادي في مواجهة واستيعاب الأزمات العالمية بمرونة وقوة على عكس اقتصاديات أخرى فشلت في استيعاب تلك الصدمات. 
وأشار الوزير إلى مسعى الحكومة المصرية لتحويل الودائع الموجودة في مصر إلى استثمارات في القطاع الاقتصادي المصري، موضحاً أن مصر لديها فرص استثمارية يراها كل العالم، ومنها دول الخليج. 
وأضاف أن دولة الإمارات تستثمر بقوة في مصر، مؤكداً أن الإمارات تحتل صدارة قائمة الدول المستثمرة في القطاعات الاقتصادية المصرية، لافتاً إلى أن الأشقاء في دولة الإمارات مرحب بهم دائماً في مصر. 
واعتبر معيط أن ما تنفيذه في مصر خلال السنوات الأخيرة من مشروعات وتطوير وبنية تحتية كان يحتاج إلى 20 إلى 30 سنة لتنفيذه، لكن مصر نجحت في تنفيذه في وقت قياسي، مضيفاً أن ذلك يعطي فرص أكبر للاستثمار.

 

مصر
القاهرة
محمد معيط
الخليج
أوروبا
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