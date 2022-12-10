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«ديوا» تتلقى 29 خطاب اهتمام لتنفيذ مشروع «حصيان»

مجسم لمجمع حصيان (من المصدر)
11 ديسمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي 29 خطاب اهتمام لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث تقنيات التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك أقل من الطاقة.
وأضاف معاليه: «نلتزم بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ووفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه».

ديوا
هيئة كهرباء ومياه دبي
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