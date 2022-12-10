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سلطنة عُمان تقترب من تصدير 4 ملايين برميل من وقود الطائرات

ارتفاع مبيعات وقود الطائرات بنسبة %104 (أرشيفية)
11 ديسمبر 2022 01:27

مسقط (د ب أ) 

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أفادت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بارتفاع مبيعات وقود الطائرات بنسبة 104% لتصل إلى مليونين و516 ألفاً و600 برميل، وارتفاع إنتاجه بنسبة 34.4% ليصل إلى ستة ملايين و389 ألفاً و800 برميل.
ووفق الإحصاءات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية أمس، بلغت صادرات وقود الطائرات إلى ثلاثة ملايين و836 ألفاً و600 برميل بارتفاع نسبته 8.1% حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 95 بنسبة 9.7% ليصل إلى 12 مليوناً و187 ألفاً و700 برميل، في حين انخفضت مبيعاته بنسبة طفيفة قدرها 0.8% لتصل إلى 10 ملايين و516 ألف برميل، في حين بلغت الصادرات مليونين و745 ألفاً و900 برميل بارتفاع نسبته 93.1% حتى نهاية شهر أكتوبر 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض إجمالي منتجات المصافي حتى نهاية الشهر قبل الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام2021. 
وأوضحت البيانات ارتفاع إنتاج وقود السيارات 91 بنسبة 1.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليصل إلى 11 مليوناً و336 ألفاً و200 برميل، فيما بلغت مبيعاته 10 ملايين و837 ألفاً و300 برميل بنسبة ارتفاع وصلت إلى 48.8%، في حين انخفضت صادراته بنسبة 61.8%، لتصل إلى مليون و519 ألف برميل.
وارتفعت مبيعات الديزل بنسبة 5. 11% لتبلغ 12 مليوناً و426 ألفاً و900 برميل، فيما شهد انخفاضاً في كل من الصادرات بنسبة 26.5%، والإنتاج بنسبة 12.2% حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام2021.
وفيما يخص البتروكيماويات، فقد شهد البولي بروبولين ارتفاعاً في كلٍّ من الصادرات بنسبة 36.7%، والإنتاج بنسبة 15.1%، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 47.9% حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام2021.
وشهد الباراكسيلين والبنزين انخفاضاً في الإنتاج والصادرات، حيث انخفض إنتاج كلٍّ منهما بنسبة 82.1% و70.8% على التوالي، فيما سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة 83.2% للباراكسيلين و74.4% للبنزين حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام2021.

سلطنة عُمان
عُمان
وقود الطائرات
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