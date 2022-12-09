11.4 مليون سائح دولي لدبي بنمو 133.6%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن ارتفاع أعداد السياح الدوليين للإمارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 لأكثر من 11.4 مليون سائح مقارنة مع 4.88 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو بلغت نسبته 133.6%.

ارتفع عدد زوار دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.32 مليون زائر دولي، مقارنة مع 900 ألف زائر دولي للربع الثاني، ونحو 1.26 مليون زائر في الربع الأول، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ووفقاً لبيانات الدائرة، استقبلت الإمارة أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال شهر أكتوبر الماضي ليقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، في وقت تجاوزت فيه مؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع الفندقي مستويات ذروة العام 2019، على مستوى عدد الغرف والليالي الفندقية، ومتوسط الأسعار والعائد على الغرف المتاحة.

وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 71%، مقابل 64% في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية أكتوبر 2022، أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022 نحو أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.6 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 30.4 مليون ليلة مبيت، مقابل 24.7 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 23%.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 506 دراهم، مقارنة مع 384 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 362 درهماً، مقابل 245 درهماً.

وعلى صعيد الأسواق، فقد حلّت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2022، مسجلة أكثر 1.4 مليون سائح، تلتها عُمان بنحو 1.1 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 993 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر، بينما حلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 548 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 440 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 310 آلاف زائر، وباكستان 304 آلاف زائر، تلتها فرنسا بنحو 301 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 275 ألف زائر.

واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، فيما استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 11%، في حين بلغت حصة الأميركتين 7%، وأفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» التي تضم: أستراليا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، والجزر المجاورة 2%.