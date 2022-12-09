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سوق أبوظبي يتصدر مكاسب البورصات العربية خلال نوفمبر

سوق أبوظبي يتصدر مكاسب البورصات العربية خلال نوفمبر
9 ديسمبر 2022 18:27

أبوظبي (وام)

وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و176 ملياراً و957 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بحسب صندوق النقد العربي. 

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال الشهر الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 63.35 مليار دولار من 662.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر إلى 725.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر. 

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وربح سوق دبي المالي نحو 2.82 مليار درهم خلال الشهر الماضي لترتفع قيمته السوقية من 155.7 مليار دولار إلى 158.5 مليار دولار، وصعدت بورصة الكويت بنحو 5.8 مليار دولار لتبلغ رسملتها السوقية 159.05 مليار دولار، فيما ربحت بورصة مصر نحو 4.28 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 35.4 مليار دولار، وعززت بورصة مسقط مكاسبها بنحو 1.62 مليار دولار وصولاً إلى 61.09 مليار دولار. 

وأضافت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 471.3 مليون درهم لتصل رسملتها السوقية إلى 53.8 مليار دولار، فيما ربح سوق دمشق نحو 258.9 مليون دولار ليصل رأسماله السوقي إلى 1.9 مليار درهم، وكسبت بورصة فلسطين 69.3 مليون دولار، وزادت بورصة البحرين بنحو 4.12 مليون دولار. 

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية للسوق المالية السعودية وصلت إلى 2.724 تريليون دولار، وبورصة قطر 183.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.35 مليار دولار.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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