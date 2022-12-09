«e&» المؤسسات تعلن مشروعاً مشتركاً مع «بيسبين جلوبال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت e& المؤسسات التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك مع «بيسبين جلوبال - Bespin Global»، الشركة الرائدة عالمياً في حلول وإدارة الحوسبة السحابية، تحت اسم Bespin Global MEA كإحدى شركات e& المؤسسات، لتوفير خدمات رقمية مبتكرة وحلول سحابية (أو ما يعرف بـ Cloud services)، للعملاء في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، بما يتماشى مع الطموح الاستراتيجي لمجموعة e& في توسيع نطاق e& المؤسسات، وتعزيز قدراتها بهدف دعم التحول الرقمي في المنطقة.

وتمتلك e& المؤسسات بموجب هذا التعاون 65 في المئة من المشروع المشترك، يقابلها 35 في المئة مملوكة من قبل شركة «بيسبين جلوبال».

وتساهم كل من الشركتين بتقديم الخدمات والحلول السحابية كافة التي توفرانها حالياً في أسواق المنطقة، إلى جانب الخدمات المتخصصة ذات الصلة لتكون جزءاً من المشروع المشترك.وبموجب هذه الشراكة، تستثمر e& المؤسسات في الشركة الأم «بيسبين جلوبال - Bespin Global»، بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجلس إدارتها، إلى جانب حفاظها على خيار استثمار 60 مليون دولار أخرى بالتقييم نفسه خلال فترة 18 شهراً من إتمام الصفقة، ويساهم كلا الشركتين بموجب الاتفاق في نمو رأس المال في المشروع المشترك.

ويتيح المشروع المشترك توظيف قدرات كلا الجانبين، بما في ذلك الانتشار القوي لشركة e& المؤسسات في المنطقة ومحفظتها الواسعة من الحلول التي تساهم في التحول الرقمي، بينما توفر «بيسبين جلوبال - Bespin Global» في الوقت نفسه المهارات المتخصصة التي طورتها في مجال الحلول السحابية، عبر نقل البيانات إلى السحابة، والعمليات المرتبطة بتقنية السحابة، إلى جانب تطوير التطبيقات المبنية على هذه التقنية، وتحسينها وتيسير الخدمات المالية الخاصة بها، ما يوفر حلولاً سحابية متكاملة لدعم المؤسسات في رحلة التحول الرقمي.

تستثمر e& المؤسسات أيضاً بموجب هذه الشراكة في شركة «بيسبين جلوبال هولدنج – Bespin Global Holding»، التي تعد من أسرع مزودي الخدمات المدارة عبر السحابة نمواً في العالم، وتخدم أكثر من 1700 عميل عبر مواقعها في كوريا الجنوبية والصين واليابان وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والولايات المتحدة، وقد حصلت على تصنيف «Visionary» للشركات ذات الرؤية الابتكارية وفقاً لشركة Gartner Magic Quadrant (MQ) لفئة خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة، ولديها أكثر من 1000 خبير في الحلول السحابية معتمدين من قبل Amazon Web Services وMicrosoft Azure وGoogle Cloud ومنصات سحابية أخرى.

ويبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية والمستقبلية المعلن عنها أكثر من 100 مليون دولار.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ «&e المؤسسات»: «تعمل &e المؤسسات دائماً بشكل وثيق مع العملاء لزيادة قدراتهم الرقمية وتطويرها من خلال تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية الشاملة والذكية ذات التأثير الإيجابي على العملاء. ويعد المشروع المشترك مع (بيسبين جلوبال - Bespin Global) جزءاً من جهودنا المستمرة لزيادة حجم حلولنا السحابية، وتوسيع نطاق عروضنا، ومواصلة التزامنا بأن نكون شريكاً موثوقاً للجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات».

من جانبه، قال جون هانجولي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بيسبين جلوبال - Bespin Global»: «نعتز بهذه الشراكة مع e& المؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان التي تسرع وتيرة التحول الرقمي لعملائنا من المؤسسات، ويرتكز هذا المشروع المشترك بين الشركتين، على الاستفادة من القدرات التي تساعد في بناء مستقبل الأعمال القائمة على الحلول السحابية. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بمجموعة e& كمستثمر في (بيسبين جلوبال- Bespin Global) ونقدر ثقة المجموعة في استراتيجيتنا وعملياتنا، ونتطلع إلى تسريع خطة النمو لدينا، وتوسيع أعمالنا، وتعزيز العوائد الربحية على مستوى العالم».