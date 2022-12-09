الذهب يصعد وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.80 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا 93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر. كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.