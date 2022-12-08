31.2 مليار درهم سيولة الأسهم بدعم الصفقات الكبيرة

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قياسية في ختام تعاملات، أمس، تجاوزت 31.2 مليار درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم «ألفا ظبي القابضة» و«الصير مارين» و«ملتيبلاي» بقيمة 29.7 مليار درهم.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 31.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و277.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 1.97 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.7 ألف صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم «ألفا ظبي القابضة» تنفيذ 11 صفقة على مليار سهم بقيمة 26.5 مليار درهم، فيما تم تنفيذ 6 صفقات على «ملتيبلاي» لعدد 560 مليون سهم بقيمة 2.78 مليار درهم، بالإضافة إلى صفقة واحدة على «الصير مارين» لعدد 50 مليون سهم بقيمة 475 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10237.2 نقطة.

فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10273.7 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3314.44 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الياه سات» 1.85% و«أبوظبي التجاري» 1.22% و«دانة غاز» 1.11% و«ألفا ظبي» 0.82% و«العالمية القابضة» 0.24%. وصعد سهم «طاقة» بنسبة 0.27% بعد إعلان الشركة عن إنجازها مع «مبادلة» و«أدنوك» الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في «مصدر».

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 0.86% و«تيكوم» 0.43% و«أمانات القابضة» 0.35% وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 86.4 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 55.8 مليون درهم.