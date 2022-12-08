ابن طوق: الاستثمار في قطاع الرياضة يحظى بأهمية كبرى في الاقتصاد الجديد

دبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا، أن الاستثمار في الرياضة يمثل جزءاً مهماً من مستقبل الاقتصاد العالمي، ويمثل أحد أعمدتها الرئيسة باعتباره من بين الاقتصاديات الجديدة التي تحظى باهتمام كبير محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال حضور معاليه منتدى المنصة العالمية للاستثمار «إنفستوبيا» بالشراكة مع القمة العالمية للشركات حول مستقبل الاستثمار في الرياضية، والتي عقدت الخميس في دبي بالتزامن مع كأس العالم 2022، بحضور مجموعة من كبار المسوؤلين عن الرياضة في العالم منهم خافيير تيباس، رئيس رابطة كرة القدم في إسبانيا، وبرنارد كيازو رئيس القمة العالمية للشركات، ومحمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا».

وأوضح معاليه أن الرياضة من القطاعات المهمة في الاقتصاد العالمي، ولذلك كان اهتمام «إنفستوبيا» بوجود منصة لمناقشة مستقبل الاستثمار في الرياضة.