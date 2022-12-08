الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 547 محطة لـ«أدنوك للتوزيع» محلياً ودولياً

سيد الحجار (أبوظبي)

باشرت شركة «أدنوك للتوزيع» تنفيذ استراتيجيتها للتوسع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بافتتاح 47 محطة جديدة محلياً ودولياً، محققة بذلك نحو %80 من هدف توسعة شبكة محطاتها لعام 2022، ليصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 547 محطة حتى 30 سبتمبر 2022، بحسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.

وقال اللمكي لـ«الاتحاد»: إن الشركة تعتزم المضي قدماً في خططها لافتتاح ما بين 60 و80 محطة خدمة جديدة قبل نهاية هذا العام، مضيفاً أن الشركة تقوم حالياً بتقييم عدد من الفرص الاستثمارية المحتملة للنمو في الأسواق الدولية، حيث تركز «أدنوك للتوزيع» على ضمان تسخير النفقات الرأسمالية بشكل أكثر كفاءة للنمو والتوسع، بما يخلق قيمة ويلبي معدل العائد على الاستثمار المستهدف.

وأوضح أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تم افتتاح 21 محطة خدمة جديدة في الإمارات، حيث وصل عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 481 محطة على مستوى الدولة، بما في ذلك 37 محطة في دبي.

وأضاف أنه على المستوى العالمي، واصلت الشركة خطط توسعها في المملكة العربية السعودية بإضافة 26 محطة خدمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، ليصل بذلك إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 66 محطة.

اتفاقية استحواذ

وذكر اللمكي، أن «أدنوك للتوزيع» حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أيضاً خطوة مهمة ضمن مسيرتها وخططها للتوسّع على الصعيد العالمي، بإبرامها اتفاقية استحواذ مع شركة «توتال إنرجيز ماركتنج أفريك أس. أيه. أس» للاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق- مصر» التي تُعد من بين أكبر أربع شركات توزيع وقود في مصر.

وتقدر الصفقة بنحو 683 مليون درهم (185.9 مليون دولار)، إلى جانب 63.5 مليون درهم إضافي (17.3 مليون دولار) في حالة استيفاء شروط معينة.

وتمثل الصفقة أكبر استثمار في تاريخ أدنوك للتوزيع، ويخضع إتمام الاستحواذ المتوقع في الربع الأول من عام 2023 لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقود الشركات

وعلى صعيد توسيع نطاق عمليّاتها التجارية، أوضح اللمكي أن الشركة واصلت تركيزها على استراتيجية المبيعات الاستباقية، وبشكل خاص في قطاع الشركات، حيث سجلت كميات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 28% على أساس سنوي.

وتوسّعت شبكة صادرات زيوت «أدنوك فويجر» بإضافة موزعين جدد، ليصل عدد الأسواق التي يتم التصدير لها إلى 22 دولة حول العالم، مقارنة بعدد 17 دولة فقط خلال نفس الفترة من العام السابق.

متاجر التجزئة

وأوضح اللمكي أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهدت افتتاح 20 متجراً في الإمارات، ليصل إجمالي عدد المتاجر في الدولة إلى 366 متجر بيع بالتجزئة كما في 30 سبتمبر 2022، بالإضافة لتجديد 11 متجراً خلال الفترة لتقدم المأكولات الطازجة والقهوة الممتازة، إلى جانب قائمة واسعة من الخيارات.

حقق قطاع التجزئة غير المتعلّق بالوقود مبيعات قوية بإجمالي ربح بلغ 478 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة 8.7% على أساس سنوي.

وأكد استمرار أدنوك للتوزيع في تعزيز تجربة تسوق عملائها من خلال العديد من المبادرات التي تركز بشكل متزايد على العملاء، كتجديد المتاجر، وتحسين إدارة الفئات على سبيل المثال وتقديم الأطعمة الطازجة كالمخبوزات والقهوة المميزة، وعلى إثر ذلك، شهدت الشركة زيادة في المعاملات والإيرادات، بالإضافة إلى هوامش ربح لمتاجر التجزئة.

كما شهد برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» نمواً متواصلاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث بلغ عدد المشتركين في البرنامج الآن أكثر من 1.5 مليون عضو مع أكثر من 50 جهة شريكة تقدم العديد من التخفيضات والعروض عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة، كما تم توسيع برنامج الولاء ليشمل خيار استبدال النقاط مقابل الوقود، حيث أصبح بإمكان العملاء سداد قيمة مشترياتهم من الوقود باستخدام نقاط مكافآت أدنوك.

2.33 مليار درهم صافي الأرباح

سجلت أدنوك للتوزيع نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وأظهرت قدرتها على تسريع زخم تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي، حيث بلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى 2.33 مليار درهم، بزيادة 38.5% على أساس سنوي.

وأوضح بدر اللمكي أن زيادة الأرباح جاءت مدعومة بارتفاع كميات الوقود المبيعة على مستوى قطاع التجزئة والقطاع التجاري، وجهود الشركة لتسريع جهود تنفيذ استراتيجيتها للتوسع محليّاً ودولياً، والتوسّع في العمليات غير المتعلقة بالوقود من خلال افتتاح متاجر جديدة وتجديد البعض الآخر على مستوى الدولة، بالإضافة لاستمرار أدنوك للتوزيع في تعزيز تجربة تسوق عملائها من خلال العديد من المبادرات التي تركز بشكل متزايد على العملاء، وتقديم العديد من العروض الجاذبة من خلال برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» الذي شهد نمواً متواصلاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

كميات الوقود

وأشار اللمكي إلى ارتفاع إجمالي كميات الوقود المباعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 7% وبإجمالي 7.203 مليون لتر، حيث شهدت كميات وقود التجزئة زيادة بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت كميات الوقود التجاري بنسبة 12.6%، وذلك على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة العام 2021.

وأوضح أن الزيادة جاءت مدعومة بالنمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده الدولة، والتوسّع القوي في أعمال الشركات من خلال استراتيجية المبيعات الاستباقية، بالإضافة لمواصلة التوسّع في إمارة دبي والمملكة العربية السعودية بافتتاح محطات خدمة جديدة، مما أدى إلى زيادة في كميات الوقود المباعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.