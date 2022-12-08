شما بنت سلطان بن خليفة: الإمارات تمضي نحو تحقيق مستقبل أخضر

دبي (وام)

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، أن الإمارات تمضي قدما في رؤيتها الرامية إلى تحقيق مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

جاء ذلك خلال كلمتها الرئيسية في افتتاح "قمة تأثير البناء العالمي" ضمن فعاليات اليوم الثالث من معرض " الخمسة الكبار ” بدبي، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء.

وأِشارت الشيخة شما بنت سلطان إلى أن استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، يؤكد التزامها بشكلٍ راسخ بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن اعتماد التطورات التكنولوجية والحلول الذكية الكفيلة بحماية المناخ، ويُعدّ قطاع البناء من أهم ركائز هذا التحول .

ولفتت إلى أن قطاع البناء والتشييد في جميع أنحاء العالم يساهم في ما لا يقل عن 39% من انبعاثات الكربون العالمية، وأن تدابير كفاءة الطاقة في المباني الخضراء والطاقة المتجددة تأتي في طليعة سياسات الحدّ من التغير المناخي، مؤكدة أنها تطلع للإمكانيات المتميزة التي توفرها هذه المنصة وما تحمله من تأثيراتٍ إيجابية على البيئة، إلى جانب ما يمكن أن تقدّمه من حلولٍ مستدامة في المستقبل".

واستضافت دورة هذا العام منتدى Women in Construction، وهي منصةٌ تسعى إلى تفعيل دور المرأة في قطاع البناء الذي تشغل فيه السيدات نسبة 10% فقط من إجمالي عدد العاملين فيه، بحضور معالي تشالتو ساني، وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية الإثيوبية، ومجموعةً من المفكرين والمبتكرين وصناع السياسات ومستشاري المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعبرت معالي تشالتو ساني، أن تلك المنصة تتيح تبادل الخبرات العالمية في القطاع الذي يشهد توجهاً عالمياً نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، فيما تحدثت أول مهندسة طيران في الإمارات، الدكتورة سعاد الشامسي، عن رحلتها الفريدة وحثت النساء على متابعة أحلامهن وإلهام النساء الأخريات.