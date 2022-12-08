قطاع التجزئة يستعد لانتعاشة جديدة خلال مهرجان دبي للتسوق

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يستعد قطاع التجزئة في دبي لدورة جديدة من الانتعاش مع انطلاق فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق الممتدة خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 29 يناير 2023، مع توقعات متفائلة بتجاوز المبيعات والإقبال مستويات ما قبل الجائحة في نسخة العام 2019.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، عن جدول فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، حيث سيكون سكان وزوار دبي، من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق لنحو ألف علامة تجارية وقرابة الأربعة آلاف محل تجاري، فضلاً عن العروض الترويجية والجوائز القيّمة التي يقدمها المهرجان وتزيد قيمتها على 40 مليون درهم.

كما يتضمن المهرجان عودة عروض الألعاب النارية المفضلة للجميع، إضافة إلى عروض «الدرون» الضوئية المذهلة، ونظراً لشعبيتها الكبيرة في فعاليات المهرجان، تعود فعالية «نغمات دبي» أيضاً، حيث تقدم عشرة أيام من الموسيقى والترفيه مع عروض حية لبعض المواهب المحلية الأكثر شهرة في المنطقة. ولأول مرة في المهرجان، يُقام مهرجان كور يونيتي للتخييم في حتا، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي خلال العطلة الأسبوعية في أجواء مليئة بالمرح والمغامرة والنشاط.

جاء الإعلان عن فعاليات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم (الخميس) في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات، وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، وكلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة: «يتجدد مهرجان دبي للتسوق كل عام ليقدم تجارب مميزة لسكان وزوار دبي. وقد قمنا خلال الدورة الثامنة والعشرين للمهرجان بإعداد جدول حافل بالفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي ستُقام في جميع أنحاء المدينة، وكذلك تقديم عروض ترويجية وجوائز مميزة للمتسوقين»، وأعرب الخاجة عن شكره للشركاء من القطاعين العام والخاص لمساهمتهم في تقديم الدعم والفعاليات والأنشطة المتنوعة التي من شأنها إثراء تجربة ضيوف المهرجان من مختلف الفئات العمرية، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وبما يسهم أيضاً في تشجيع السياحة الداخلية.



الألعاب النارية وسيكون الزوار على موعد مع مشاهدة عروض رائعة تضيء سماء دبي في 15 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً من مواقع مختلفة تشمل: ذا بييتش مقابل جي بي آر، وجزيرة بلو واترز، وذي بوينت، وبرج العرب، وبرواز دبي، والسيف، وخور دبي، ودبي فستيفال سيتي مول.

وتعود فعالية طائرات الدرون الضوئية التي تقام مرتين يومياً في الساعة 7 مساءً و10 مساءً، وذلك في ذا بييتش وجزيرة بلو وواترز مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

بإمكان المتسوقين خلال المهرجان الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر، حيث تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها ما بين 25 بالمئة و75 بالمئة. كما ستوفر أبرز العلامات التجارية العالمية تخفيضات لا تقبل المنافسة، وستمنح العملاء فرصة الحصول على صفقات غير مسبوقة في مراكز ووجهات التسوق في دبي.