«القابضة للنفط والغاز» توظف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الشركة القابضة للنفط والغاز عن تعاونها مع شركة ايه آي كيو "AIQ"، المشروع المشترك للذكاء الاصطناعي التابع لشركة بترول أبوظبي (أدنوك) مع جي 42، وذلك بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في عمليات البحث والتنقيب.وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد الشركة القابضة للنفط والغاز من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة "AIQ" لزيادة الكفاءة التشغيلية لدى شركة تطوير للبترول التابعة لها. وسيرتكز مشروع الرقمنة على استخدام التعلم الآلي وعلوم البيانات لتعزيز البنية الميدانية الحالية مما سيؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء مع تقليل المخاطر التشغيلية.

وصرّح مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز قائلاً: "لقد ساهمت الثورة الصناعية الرابعة بتعزيز العمليات والكفاءة لدى الشركات عبر استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا التعاون مع شركة "AIQ"، تهدف الشركة القابضة للنفط والغاز إلى تعزيز قيمة الموارد الوطنية وخوض مجالات جديدة للكشف عن الفرص التنموية."

ومن جانبه قال عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "AIQ": "تركز شركة "AIQ" على تطوير أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي المستدام لقطاع الطاقة. ونحن نتطلع في هذا التعاون للعمل مع الشركة القابضة للنفط والغاز للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات لفتح وخلق آفاق أوسع لشركة تطوير للبترول."