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الاقتصادي

«مياه وكهرباء الإمارات»: 14 ديسمبر موعداً لشهادات الطاقة النظيفة

عثمان آل علي
8 ديسمبر 2022 15:56

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن إطلاق مزادها السادس لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي يوم 14 ديسمبر 2022.وقالت الشركة في بيان أمس، إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة – أبوظبي التي تتيح للشركات العاملة في أبوظبي من مختلف القطاعات اعتماد نظام لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة التحول نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «بالتزامن مع اجتماع صُناع القرار الرئيسيين في العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لمناقشة تنفيذ خطط عمل استراتيجية وملموسة للتصدي للتغير المناخي، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بقيامها بدور رئيسي من خلال مخطط شهادات الطاقة النظيفة في الحد من انبعاثات الكربون تماشياً مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. يستقطب هذا المخطط المزيد من الجهات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها للإسهام في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتدعو شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الجهات العاملة في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم، للمساهمة معها في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة».
وأضاف البيان أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط باعتبارها المسجل الوحيد لهذه الشهادات التي تُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة.

مياه وكهرباء الإمارات
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