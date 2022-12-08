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الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
8 ديسمبر 2022 09:26

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلاً، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيداً من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر. كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، لمقرر صدورة في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد "إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع". وأضاف "قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا".

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.

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المصدر: وكالات
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