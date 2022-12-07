سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تداولات جلسة أمس.

وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و334.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 464.2 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 20.5 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10300.83 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10336.34 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3338.88 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.06% و«برجيل القابضة» 0.87% و«الياه سات» 0.75% و«العالمية القابضة» 0.62% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة النشاط بسيولة جاوزت 240.7 مليون درهم، فيما جاء «ملتيبلاي» في المركز الأول جاذباً نحو 252.2 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.16% و«دبي الإسلامي» 0.52% و«إعمار العقارية» 0.16% و«إعمار للتطوير» 0.72% و«ديوا» 0.42% و«إمباور» 2.2% و«أمانات القابضة» 0.6% و«شعاع كابيتال» 2.1% و«العربية للطيران» 0.46% و«أرامكس» 0.83%.