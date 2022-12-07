"إي إس جي ستاليونز الإمارات" تتوسع في إسكان الموظفين والعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية – ADX:ESG) الشركة الرائدة في مجال الاستثمار والهندسة والخدمات الإنشائية، وإحدى شركات "الشركة العالمية القابضة" (IHC)، عن خطتها للنمو الاستراتيجي في قطاع إسكان الموظفين والعمال، مستهدفةً القيام بعمليات استحواذ جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي خطوة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموظفين والعمال الذين تم تعيينهم للعمل في أبوظبي بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، بالتزامن مع التخطيط للمزيد من مشاريع البناء والبنية التحتية الجديدة في العاصمة.

وتتطلع شركة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى زيادة كفاءتها في جميع قطاعات الأعمال بعد الأداء الملفت في الربع الثالث من هذا العام، ومع أرباح بلغت 103 مليون درهم، وجني ثمار الأداء القوي لوحدات أعمالها وشركاتها.

في هذا السياق، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"من المتوقع أن يشهد قطاع إسكان الموظفين والعمال نمواً قوياً في العام المقبل، حيث تشهد العاصمة إنطلاقة جديدة للعديد من المشاريع الضخمة. إن الإستثمار في إسكان الموظفين والعمال هو أمر بالغ الأهمية لخطتنا في النمو وللمساهمين أيضاً. لقد أوشك فريق"إي إس جي" على الانتهاء من تحديد عددٍ من فرص الاستحواذ الممكنة والتي تُقدر بملايين الدولارات ضمن هذا القطاع، وسنُعلن عن مزيد من التفاصيل مع اقترابنا من موعد توقيع الصفقة".

وتتطلع "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى تطوير محفظتها الحالية لإسكان الموظفين والعمال قبل نهاية عام 2023.