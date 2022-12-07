29% حصة الشرق الأوسط من طائرات بوينج لرجال الأعمال

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قالت شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال (BBJ) إن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على نحو 29% من إجمالي أسطول الشركة في جميع أنحاء العالم، متوقعة أن تواصل الشركة أداءها القوي في المنطقة التي تمتلك أكثر من 820 طائرة لرجال الأعمال.

وأوضجت إيريكا بيرسون، رئيس شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال (BBJ)، أن النسبة الأعلى من طائرات رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي يزيد عددها عن 820 طائرة، وتتمركز في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن هذه المنطقة تتمتع بأعلى التوقعات للخدمة والرفاهية والمساحة، وتعتبر ذات موقع جغرافي مناسب يُمكّن خدمتها بشكل جيد من قبل شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال".

وأضافت: "تلبي شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال في المنطقة احتياجات كبار الشخصيات والمسافرين على متن طائرات الشركات، وتحافظ أيضاً على "المعيار الذهبي" في توفير طائرات رؤساء الدول. وتعتبر مميزة نظراً إلى حجم مقصورتها ومساحتها غير المسبوقة مقارنةً بأي طائرات خاصة أخرى. ويستطيع العملاء استخدام الاتصال عالي السرعة والاستمتاع بالخصوصية وتناول الطعام والاسترخاء والنوم والاستحمام في الأجنحة الخاصة، بينما يتمتع الضيوف الآخرون وطاقم العمل بإمكانية الوصول الكامل إلى المقصورة الرئيسية".

ووفقاً لما ذكره أليكس فيكتو، رئيس قسم التسويق لدى شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال: "تشكّل طائرات بوينج لرجال الأعمال 75% من إجمالي الطائرات ذات البدن العريض في المنطقة. ويوضح ذلك، الطلب القوي على طائراتنا وثقة العملاء بعلامتنا التجارية".

وأوضح فيكتو أن قطاع طائرات رجال الأعمال يشهد استمرار النمو القوي في سوق الشرق الأوسط متفوقاً على المناطق الأخرى بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أنه ووفقاً لتقرير WingX، وكالة الطيران وتحليل البيانات، ارتفعت حركة طيران رجال الأعمال بنسبة 14% وازدادت معدلات إقلاع طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 62% مقارنةً بالفترة ذاتها ما قبل الجائحة.

وأضاف أنه ومع زيادة الاهتمام بالطيران لأغراض الترفيه والعمل في المنطقة، أصبحت شركة بوينج لطائرات رجال الأعمال في وضع فريد لتلبية هذا الطلب المتزايد. ويُعتبر ارتفاع حجوزات الرحلات الجوية في قطر بنسبة 345% خلال موسم كأس العالم دلالةً على ازدياد الطلب على المزايا التي يوفرها السفر على طائرات رجال الأعمال.

واحتفلت بوينج لطائرات رجال الأعمال في عام 2021 بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها بأكثر من 260 طلباً حتى الآن. وقدمت منذ عام 1996 تجربة طيران فريدة من نوعهاوأكثر استثنائيةً والأفضل كفاءةً من حيث التكلفة. وتم تصميم كافة طائراتها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وهي مصممة خصيصاً حسب الأذواق والاحتياجات الفردية لكل مالك. ولأنها صُممت تبعاً لأسس هيكلنا التجاري القوي، توفر طائرات بوينج الموثوقية وأداء المغادرة في الوقت المحدد الذي يتفوق على طائرات رجال الأعمال الأخرى.