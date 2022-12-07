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الاقتصادي

«العربية أبوظبي» تسيير أولى رحلاتها إلى طشقند

«العربية أبوظبي» تسيير أولى رحلاتها إلى طشقند
7 ديسمبر 2022 16:33

بوظبي (الاتحاد)
 احتفلت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم بإطلاق أولى رحلاتها إلى طشقند في أوزبكستان، وعلى متنها وفد من الشركة يرأسه عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران». 

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ونظمت الناقلة عند الوصول، مؤتمر صحفي فى مطار إسلام كريموف طشقند الدولي للاحتفال بهذه المناسبة، والحديث عن خطة التوسع الطموحة للشركة.وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» قائلاً: «يسرّنا تسيّير أولى رحلات 'العربية أبوظبي' إلى طشقند عاصمة أوزباكستان. ونشكر شركائنا على دعمهم المتواصل الذي ساهم في إضافة هذه الوجهة الجديدة. وتتماشى هذه الخطوة مع التزام ' العربية أبوظبي' المتواصل بتزويد عملائها بخيارات سفر جديدة واستكشاف المزيد من خلال شبكة وجهات الشركة المتنامية. وستخدم الوجهة الجديدة المسافرين بغرض الترفيه أو العمل، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى حرصنا على تقديم منتجات القيمة المضافة التي تضمن للمسافرين الراحة المطلقة».
وتستمر «العربية أبوظبي» في توسيع شبكة وجهاتها المتنامية منذ انطلاق عملياتها في يوليو 2020 حيث تسيير الشركة رحلاتها الآن إلى 26 وجهة مباشرةً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشمل تلك الوجهات كلاً من طشقند والإسكندرية والقاهرة وسوهاج ودكا والخرطوم وشيتاغونغ وكاتماندو ومسقط وصلالة وتبليسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم واسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو وكازان وايكاترينبرج.

العربية للطيران أبوظبي
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