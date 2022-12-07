وفد من كوريا الجنوبية يطلع على ممارسات أبوظبي الجمركية



أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفداً جمركياً من كوريا الجنوبية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الجمركية وأنشطة بناء القدرات، والاطلاع على الممارسات الجمركية في أبوظبي وتبادل الخبرات بما يدعم حركة التجارة العالمية. واطلع الوفد الزائر على رحلة التحول الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، وتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها المبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، تساهم في تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، بما يعزز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال. وتعرف الوفد الكوري الجنوبي على جهود جمارك أبوظبي في دعم كوادرها وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الموارد البشرية ومجال التدريب لصقل وتطوير مهارات موظفيها، كما اطلع على مستوى التطور الإداري والتقني للموارد البشرية في جمارك أبوظبي التي تعتبر أول جهة في العالم تطبق المساعد الرقمي Oracle Digital Assistant وأول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics. كما اطلع الوفد خلال جولته إلى مختبر الابتكار وقاعات التدريب على تقنية التدريب على الواقع الافتراضي Training VR، التي تعمل على تنفيذ عمليات تدريب وتقييم باستخدام الواقع الافتراضي، ما يسهم في رفع كفاءة موظفي جمارك أبوظبي. وتأتي زيارة الوفد الكوري لجمارك أبوظبي نتاج السمعة العالمية، والإشادة الدولية لممارسات جمارك أبوظبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ودورها الريادي في تطوير الابتكارات وإطلاق المبادرات لتقديم خدمات جمركية ذكية تخدم مختلف قطاعات العمل الجمركي وتدعم تسهيل حركة التجارة العالمية، وتعزز سعادة المتعاملين وترفع مستوى رضاهم بخدمات سلسة وسريعة وفعالة، بالإضافة إلى حرص جمارك أبوظبي على نقل تجربتها وخبراتها في تطوير العمل الجمركي إلى الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر تنمية وتطوير العلاقات الدولية.