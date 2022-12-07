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«دي بي ورلد لوجستكس» تدشّن مرفقًا جديدًا بمحطة حاويات جبل علي

«دي بي ورلد لوجستكس» تدشّن مرفقًا جديدًا بمحطة حاويات جبل علي
7 ديسمبر 2022 14:36


دبي (الاتحاد)
دشنت "دي بي ورلد لوجستكس" التابعة لمجموعة "دي بي ورلد" مؤخرًا مرفقًا جديدًا بتقنيات متطورة يمتد على مساحة 6,000 متر مربع في محطة الحاويات 2، بهدف توفير حلول التخزين المناسبة للمتعاملين في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).ويتضمن المرفق الجديد منصات تحميل البضائع في المستودعات بنظام الأرفف ذات الممرات الضيقة بسعة إجمالية تبلغ 12,500 منصة ومساحة تخزين عمودية بارتفاع 18 مترًا. ويمكن لمحطة الحاويات 2 التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 60,000 متر مربع، مناولة نحو 6,000 حاوية نمطية قياس 20 قدمًا شهريًا، مما يرسّخ التزام "دي بي ورلد لوجستكس" بتمكين تدفق حركة التجارة وجعلها أكثر سلاسة حول العالم، وضمان جودة العمليات في مناولة ونقل شحنات الواردات والصادرات بشكل سريع وفعّال في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة ككل، بصفتها مزوّدًا متكاملاً لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية للشركات العاملة في دولة الإمارات.

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وتدير الشركة حاليًا عملياتها في ستة مرافق تابعة لها في جبل علي، وتقوم بمناولة نحو 300,000 حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا عبر وحدات أعمالها التي تشمل عمليات محطة الحاويات، ومستودعات التخزين وحلول سلاسل التوريد، وعمليات شحن البضائع.
وتشمل أصول "دي بي ورلد لوجستكس" ساحة مخصصة لعمليات تخزين البضائع بمساحة200,000 متر مربع، ومستودعات البضائع المرتبطة بمراكز التوزيع مباشرة التي لا يحتاج تخزينها لفترات طويلة بمساحة 35,000 متر مربع، إضافة إلى مرافق التخزين المبرّدة بمساحة 10,000 متر مربع، ومرافق التخزين في درجات حرارة منخفضة بمساحة 6,000 متر مربع. وتساهم هذه الخدمات في توفير قيمة حقيقية للمتعاملين التي تلبي متطلبات أعمالهم اللوجستية بكفاءة عالية واستخدام مواردهم الإنتاجية بفاعلية أكبر.
وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد - الإمارات" وجافزا: "نواصل في 'دي بي ورلد لوجستكس' مسيرتنا نحو تحويل نموذج أعمالنا من خلال الابتكار وتطوير الخدمات الجديدة، بصفتنا جزء من مجموعة 'دي بي ورلد' الممكّن الرائد للتجارة الذكية على مستوى العالم. ونلتزم بتحسين أداء عملياتنا اللوجستية المتكاملة لنقل البضائع حول العالم عبر تسخير التقنيات لتطوير الحلول المبتكرة وتوفير المزيد من الفرص للمتعاملين في السنوات القادمة. ويمثل تدشين المرفق الجديد في 'محطة الحاويات 2' خطوة كبيرة نحو ترسيخ جهودنا في دعم متعاملينا بشكل أفضل ومساعدتهم على استكشاف فرص الأعمال المتنوعة والواعدة، كذلك مواصلة المضي قدمًا للاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في المنطقة. وسنستمر في تمكين تدفق حركة التجارة عبر تعزيز تكامل خدماتنا اللوجستية في الأسواق سريعة النمو، بصفتنا شريكًا لوجستيًا موثوقًا به لكبرى شركات القطاع في جميع أنحاء العالم".

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