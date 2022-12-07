موانئ أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الإفريقية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الإفريقية، تهدف إلى تطوير مرافق البنى التحتية على امتداد دول قارة إفريقيا.وتوفر الاتفاقية أرضية مناسبة يعمل بموجبها الجانبان على تحديد البنى التحتية الخاصة بالموانئ والمستودعات ومشاريع المرافق البحرية واللوجستية الضرورية في القارة الإفريقية لتطويرها وتمويلها واستثمارها. ويشمل التعاون تقديم الطرفين لخبراتهما الفنية وقدراتهما وشبكاتهما المالية القوية لخدمة مجموعة من المبادرات التنموية، مع التركيز على الفرص الخاصة بتحديث وتطوير المرافق الموجودة، وإنشاء مرافق وتنفيذ مشاريع جديدة في مناطق واسعة من إفريقيا. وتوفر اتفاقية التعاون الموقعة دعماً حيوياً للموانئ والمرافق البحرية في إفريقيا، والتي غالباً ما تكون مثقلة بتأثير تنامي الطلب على البضائع المستوردة، ومتطلبات مرافق الإنتاج الصناعي المعتمدة على التصدير، إذ إنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنفيذ أعمال التحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية. وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن إفريقيا تضم بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم ما يدعو إلى تشييد جيل جديد من الموانئ والمرافق البحرية المدعومة بالتقنيات الذكية والبنى التحتية المتطورة المخصصة للشحن. وقال: «أمامنا فرصة كبيرة لدعم الدول الإفريقية في جهودها الهادفة إلى تطوير مراكز تجارية متقدمة قادرة على مواكبة النمو الذي تشهده التجارة البحرية، وتوفر قنوات ربط متميزة». وأضاف: «نتطلع من خلال عملنا مع مؤسسة التمويل الإفريقية لإعطاء الأولوية إلى المشاريع القادرة على إحداث أثر مستدام على اقتصادات ومجتمعات الدول الإفريقية، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم مسار التنمية والتطوير». من جانبه، قال سمايلا الزبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: «يسرنا التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي التي تجسد تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في إفريقيا ورفد القارة بالخبرات المطلوبة. ونحن على ثقة بأن الجمع بين الخبرات المتخصصة التي نمتلكها في مؤسسة التمويل الإفريقية وسجلنا الحافل بالاستثمارات الناجحة، والكفاءة العالية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في المجالات التقنية، سيسهم في تطوير مجموعة من أكثر المنظومات اللوجستية والبحرية تكاملاً وتقدماً في إفريقيا والعالم». وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لنتمكن من خلال عملنا المشترك من إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الضخمة، والمساهمة في مسيرة التحول في إفريقيا».

