أحمد بن سعيد: دبي تساهم في رسم مستقبل صناعة الطيران بتقنيات متقدمة

دبي(الاتحاد)

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة، فقد ساهمت مختبرات دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل في إدخال تقنيات مستقبلية متقدمة لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرئيسية في القطاع، بهدف تفعيل وتعزيز وتطوير برنامج دبي للروبوتات والأتمتة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يلعب قطاع الطيران دوراً محورياً.

وذكر سموه بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للطيران المدني، الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، أن المشاريع المبتكرة التي أطلقتها مختبرات دبي للمستقبل بالتعاون مع طيران الإمارات، ستقدم التسهيلات في عملية البحث والتطوير بطرق مبتكرة لدعم دناتا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المناولات الأرضية وعمليات الشحن، وبحث وتطوير عامل تسجيل وصول الروبوت الذي يتحكم في التعرف على الوجه ويتعاون مع الركاب.

وبمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني، قال سموه: «نعرب عن تقديرنا لصناعة الطيران العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك على التزامهما ومساهمتهما في تقديم الأفكار المبتكرة لضمان السفر بكل سهولة ويسر لشعوب العالم في بيئة آمنة تضمن السلامة».

تجدر الإشارة إلى أنه تم اطلاق اليوم الدولي للطيران المدني كجزء من احتفالات الذكرى الخمسين لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي أقيمت في عام 1994، وفي عام 1996، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بأن يكون تاريخ 7 ديسمبر، (اليوم الدولي للطيران المدني).

ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للطيران المدني، إلى التوعية بأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، كما يمثل هذا اليوم أيضاً منصة للتعريف بما تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي ومساهمتها في التعاون بين الدول وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو.