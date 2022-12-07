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الذهب يربح في التعاملات الفورية

الذهب
7 ديسمبر 2022 09:56

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في التعاملات الفورية.    وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.01 دولار لتصل إلى 1772.88 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:11 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.12% تعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1784.65 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.51% إلى 22.44 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.58% إلى 1859.28 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.19% إلى 997.3 دولار. 

 

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المصدر: وام
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