الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

26 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

26 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
7 ديسمبر 2022 01:50

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة السيولة  المتدفقة لأسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة تداولات الأمس، وبلغت قيمتها 3.1 مليار درهم، توزعت على 2.62 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 480 مليون درهم في سوق دبي المالي، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.
وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوقين أمس، مكاسب بلغت قيمتها 26 مليار درهم جديدة، لترتفع  القيمة السوقية الاجمالية إلى 3.263  تريليون درهم، منها 2.68 تريليون درهم في سوق أبوظبي للأورااق المالية و 583 مليار درهم في سوق دبي المالي، في حين ضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب)  نحو 110 ملايين درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

سوق أبوظبي 
واستمرت جاذبية  سوق العاصمة أبوظبي للمتداولين الذين ضخوا نحو 2.62 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، منها 1 مليار درهم صفقات كبيرة تم تنفيذها على أسهم شركة إنفيكتوس، حيث تم الاستحواذ على 250 مليون سهم من أسهم الشركة من خلال 3 صفقات كبيرة بسعر 4 دراهم للسهم.
واستحوذت 4 شركات على أكثر من نصف قيمة التداول في سوق أبوظبي ، خلال جلسة الأمس، وهي العالمية االقابضة بقيمة تداول بلغت 252 مليون درهم، وأغلق سهمها عند مستوى 406.5 درهم،  تلاها سهم ملتبلاي بقيمة 231 مليون درهم تقريباً وبلغ سعر سهمها 5 دراهم ، وجاء سهم ألفا ظبي القابضة بقيمة 185 مليون درهم وأغلق على مستوى 26.5 درهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي، أن المستثمرين الأجانب (من غير العرب) ضخوا  نحو 108 ملايين درهم  «صافي شراء»  في الأسهم المدرجة بالسوق خلال جلسة الأمس.

سوق دبي 
عزز سوق دبي المالي جاذبيته للمستثمرين أمس، حيث شهد تداولات بقيمة 477  مليون درهم بتنفيذ 7.726 صفقـة توزعت عـلى 302  مليون سهم تقريبا. 
ومن أكثر الشركات نشاطاً من حيث قيمة التداول، تظهر بيانات السوق أن قيمة التداول علي سهم إعمار العقارية بلغت  103  ملايين درهم تقريباً،  تلاها التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 98.1  مليون   درهم ، ثم بنك عجمان، بقيمة 64 مليون درهم تقريباً، تلاه التداولات على سهم سالك بقيمة 29  مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 225  مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 233 مليون  درهم، لتبلغ محصلة التداولات نحو 2 مليون درهم صافي شراء.

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم الإماراتية
الإمارات
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©