26 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة السيولة المتدفقة لأسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة تداولات الأمس، وبلغت قيمتها 3.1 مليار درهم، توزعت على 2.62 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 480 مليون درهم في سوق دبي المالي، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوقين.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوقين أمس، مكاسب بلغت قيمتها 26 مليار درهم جديدة، لترتفع القيمة السوقية الاجمالية إلى 3.263 تريليون درهم، منها 2.68 تريليون درهم في سوق أبوظبي للأورااق المالية و 583 مليار درهم في سوق دبي المالي، في حين ضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو 110 ملايين درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة.

سوق أبوظبي

واستمرت جاذبية سوق العاصمة أبوظبي للمتداولين الذين ضخوا نحو 2.62 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، منها 1 مليار درهم صفقات كبيرة تم تنفيذها على أسهم شركة إنفيكتوس، حيث تم الاستحواذ على 250 مليون سهم من أسهم الشركة من خلال 3 صفقات كبيرة بسعر 4 دراهم للسهم.

واستحوذت 4 شركات على أكثر من نصف قيمة التداول في سوق أبوظبي ، خلال جلسة الأمس، وهي العالمية االقابضة بقيمة تداول بلغت 252 مليون درهم، وأغلق سهمها عند مستوى 406.5 درهم، تلاها سهم ملتبلاي بقيمة 231 مليون درهم تقريباً وبلغ سعر سهمها 5 دراهم ، وجاء سهم ألفا ظبي القابضة بقيمة 185 مليون درهم وأغلق على مستوى 26.5 درهم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي، أن المستثمرين الأجانب (من غير العرب) ضخوا نحو 108 ملايين درهم «صافي شراء» في الأسهم المدرجة بالسوق خلال جلسة الأمس.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي جاذبيته للمستثمرين أمس، حيث شهد تداولات بقيمة 477 مليون درهم بتنفيذ 7.726 صفقـة توزعت عـلى 302 مليون سهم تقريبا.

ومن أكثر الشركات نشاطاً من حيث قيمة التداول، تظهر بيانات السوق أن قيمة التداول علي سهم إعمار العقارية بلغت 103 ملايين درهم تقريباً، تلاها التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 98.1 مليون درهم ، ثم بنك عجمان، بقيمة 64 مليون درهم تقريباً، تلاه التداولات على سهم سالك بقيمة 29 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 225 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 233 مليون درهم، لتبلغ محصلة التداولات نحو 2 مليون درهم صافي شراء.