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الاقتصادي

«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الصين والهند

«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الصين والهند
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (وام)

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أعلنت الاتحاد للشحن، عن تعزيز التزامها تجاه الأسواق الصينية والهندية من خلال تسيير رحلتي شحن أسبوعياً من شنغهاي إلى أبوظبي مروراً بمدينة تشيناي، اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري.
وتوفر خدمة الشحن الإضافية، المزيد من السعة في اثنين من الأسواق الرئيسة في العالم. وقال مارتن درو، نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران إن السوق الهندي يشهد ازدهاراً في الوقت الحالي، كما تشهد مستويات الإنتاج الصناعي وعمليات التصنيع في الدولة نمواً ملحوظاً مدفوعةً بارتفاع معدلات تصنيع الآلات والمعدات والمركبات الآلية والمعادن وغيرها. وفي إطار التزامها بدعم هذا السوق الرئيس، أطلقت الاتحاد للشحن رحلات شحن من تشيناي لتلبية طلب العملاء المتنامي في المنطقة. ويأتي توسيع شبكة الاتحاد للشحن من الوجهات العالمية بعد قرار الشركة بتسيير رحلتين مباشرتين أسبوعياً إلى مدينة جوانزو، لتصبح الاتحاد للشحن أول شركات النقل الجوي العالمية التي تسيّر رحلات شحن وركاب طويلة إلى أبرز ثلاث وجهات صينية، وهي شنغهاي وبكين وجوانزو، منذ بدء الأزمة الصحية العالمية. وتواصل الاتحاد للشحن توسيع شبكتها العالمية لإضافة وجهات ورحلات جديدة مع العمل على تحسين استخدام الطائرات لدعم المسارات التجارية الرئيسة وتلبية متطلبات العملاء.

شركة الاتحاد للشحن
الاتحاد للشحن
الهند
الاتحاد للطيران
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