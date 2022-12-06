«ويز إير أبوظبي» تحتفي بوصول ركاب رحلاتها إلى مليون مسافر

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن وصول عدد ركابها، الذين نقلتهم إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها المتنامية، إلى مليون مسافر في عام 2022.

وتمكنت الشركة من تسيير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، ما يُظهر مستويات الطلب العالية على السفر منخفض التكلفة والمريح. وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يسعدنا تحقيق هذا النمو الاستثنائي، وتوسيع الشبكة إلى أكثر من 36 وجهة مختلفة. كما نطمح للتوسع نحو مزيد من الوجهات في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ونستمر في تقديم خدماتنا لشريحة متنامية من المسافرين على اختلاف خلفياتهم الثقافية، مع باقات سفر بأسعار معقولة توفر للعملاء تجارب لا تنسى».

ومن جانبه، قال مارك سوتر، نائب الرئيس الأول لتطوير الطيران في مطارات أبوظبي: «يسعدنا أن نشهد احتفال ويز إير أبوظبي بهذا الإنجاز المهم، والذي يشير إلى مسيرة النمو المستدام للشركة منذ بدء عملياتها، بالإضافة إلى المساهمات القيّمة التي قدمتها ويز إير أبوظبي لتوسيع شبكتنا في مطار أبوظبي الدولي».