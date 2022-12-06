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الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» تدمج كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي

7 مليارات درهم قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها. 
وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات. 
وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة كيزاد استطلاع فرص الأعمال التي تتيح لنا توظيف محفظة أصولنا المتنوعة ومواصلة دعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. 
من جهته قال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: «نفتخر بهذه الخطوة التي أتاحت لنا توحيد جهودنا مع كيزاد للمجمعات، التي حققت إنجازات مهمة في سوق قطاع سكن الموظفين. بدورها، تبنّت شركة الإسكان الجماعي استراتيجية عمل ريادية واستشرافية مستدامة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الإسكان الجماعي وتطويرها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

موانئ أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
كيزاد
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