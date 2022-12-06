الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنوك» توقع اتفاقيات مع 4 شركات إماراتية

الجابر والمهيري خلال التوقيع علي إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقوداً بقيمة تزيد على مليار درهم إماراتي مع أربع شركات في أبوظبي لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لجميع شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 ولغاية 2027. ومن خلال إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة العقود الأربعة إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، تؤكد «أدنوك» التزامها بدعم الشركات المحلية، وتعزيز نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلية، وذلك من خلال تشجيع توفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عبر الشركات الأربع.
تم توقيع العقود على هامش مراسم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للأغذية مع كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق «إن سي تي آند إتش»، و«سيدكسو كيلفين لخدمات الضيافة»، و«ابيكس الوطنية للتموين»، و«رويال لخدمات التموين».
شهد مراسم توقيع العقود كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي مريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو الشركات المحلية، يسرنا توقيع هذه العقود التي تسهم في نمو قطاع صناعة الأغذية المحلي، وتوفير خدمات تموين غذائي ذات جودة عالية لتلبية احتياجات القوى العاملة الكبيرة والمتنوعة لموظفي ‹أدنوك› والمقاولين العاملين معها في مختلف المواقع البرية والبحرية. وتؤكد هذه العقود التزامنا باستخدام الموردين والمقاولين المحليين لدعم نمو وتطور وتنوع قطاع الصناعة المحلية».
وأضاف: «من خلال العمل مع الشركات المحلية والتشجيع على استخدام المزيد من المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، فإننا نهدف لدعم نمو وتطور صناعة الأغذية في الدولة، والتي تُعد عاملاً مهماً في استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي». ويعمل في «أدنوك» قوى عاملة تنتمي لأكثر من 100 جنسية في شركاتها التي تضم 14 شركة تعمل في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. 

أدنوك
الإمارات
شركة أدنوك
سلطان الجابر
مريم المهيري
آخر الأخبار
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©