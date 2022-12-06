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مطارات أبوظبي توقّع اتفاقية مع «بومباردييه»

خلال التوقيع علي اتفاقية تأسيس المشروع (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مطارات أبوظبي عن وضع حجر الأساس لمركز الخدمة الجديد لشركة «بومباردييه» في مطار أبوظبي الدولي. 
وتضع الشركة طيران رجال الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لقطاع الطيران، حيث يعتبر تطوير مركز الفحص والصيانة التابع لشركة «بومباردييه» في مطار أبوظبي الدولي من الاستثمارات الأساسية التي تدعمها مطارات أبوظبي في هذا المجال، من أجل تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز فعال ومتطور لأعمال قطاع الطيران.
ويعتبر المركز الجديد أول مرفق تابع لشركة «بومباردييه» يوفر الخدمات الشاملة في الإمارات العربية المتحدة من خلال التزام الشركة بخدمة عملائها في هذا السوق المهم على المدى الطويل. 
وعندما يتم تشغيله بكامل طاقته، سيوفر مركز الخدمات الجديد والذي تديره شركة تصنيع التجهيزات الأصلية، أكثر من 100 فرصة عمل في قطاع الطيران مما يسهم في تعزيز دور «بومباردييه» في العاصمة أبوظبي. 
وبمجرد تشغيله بالكامل، سيسهم المركز الجديد المقرر افتتاحه عام 2025، في استمرار توسع شركة «بومباردييه» وزيادة إيراداتها من خدمات ما بعد البيع.
وتعليقاً على توقيع هذا المشروع، قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسعدنا أن نرحب بشركة»بومباردييه«في دولة الإمارات، لتكون مقراً لأول منشآتهم المخصصة لخدمات الطائرات في المنطقة..».
من جانبه، قال إريك مارتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بومباردييه»: «يسعدنا تأسيس مركز فائق الكفاءة في دولة الإمارات لتوفير خدماتنا للعملاء في السوق - والزوار من جميع أنحاء العالم». 

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