خبراء وقادة شركات مشاركون في معرض ميبا 2022: الإمارات محور انتعاش الطيران الخاص في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد خبراء وقادة شركات في قطاع الطيران الخاص أن دولة الإمارات تشكل محوراً رئيساً لانتعاش سوق طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط، الذي يشهد معدلات نمو تتراوح بين 40 إلى 60% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار هؤلاء إلى أن دولة الإمارات نجحت في تهيئة البنية التحتية التنافسية لاستقطاب المشغلين من كافة أنحاء العالم وعشرات الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الطيران الخاص وأعمال صيانة وعمرة الطائرات، فضلاً عن التسهيلات المتعلقة بسرعة الموافقات لاستقبال الطائرات الخاصة لشركات معتمدة.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس الدورة التاسعة من معرض «ميبا 2022» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في موقع معرض دبي للطيران لمطار آل مكتوم الدولي. وبحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص. وشهد المعرض مشاركة واسعة من نخبة قادة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من أكثر من 95 دولة في الدورة التي تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري. وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): «يواصل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص تحقيقه معدلات نمو متزايدة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الجديدة والتي تم تسليط الضوء عليها في معرض «ميبا» 2022».

نمو الحركة

وكشف سعود عبدالعزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني، أن أداء قطاع الطيران الخاص في دبي سجل مستويات نمو قوية، بدعم من المكانة التي تتميز بها دبي، إلى جانب الفعاليات التي تستضيفها الدولة والمنطقة.

وقال كنكزار إن دبي أصبحت بين من مراكز الطيران الخاص في العالم.

وقال إن عدد رحلات الطيران الخاص في دبي منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 15600 رحلة، مشيراً إلى أنه خلال الجائحة وصل عدد الرحلات خلال عام إلى 18500 رحلة، لافتاً إلى أن الأعداد في تزايد بسبب التسهيلات التي توفرها دبي والمنطقة، متوقعاً أن تصل عدد رحلات الطيران الخاصة بنهاية العام الجاري إلى نحو 19 ألف رحلة. ولفت إلى أنه في ظل تزايد أعداد رحلات الطيران الخاص بشكل متزايد، قامت هيئة دبي للطيران بتوفير خاصية الموافقة الفورية لـ 4 من شركات الطيران الخاص المعتمدة، من أجل تسهيل حركة المسافرين، مؤكداً أن هيئة دبي للطيران المدني تعتبر أول هيئة في العالم التي توفر الموافقة الفورية لشركات الطيران الخاص.

ولفت إلى أن دبي تحتضن 260 شركة تخدم قطاع الطيران الخاص، من مشغلين والمناولة الأرضية والصيانة وغيرها، وأوضح أن حركة الطيران الخاص سجلت ارتفاعاً تزامناً مع كأس العام بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% عن الشهر السابق.

سوق الطائرات

وقام عدد كبير من العارضين بعرض أحدث الطائرات والتقنيات والحلول في ضوء النمو الملحوظ الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، قال محمد حسين، المدير التنفيذي لشركة رويال جت: «يعتبر معرض «ميبا» منصة عالمية لالتقاء أبرز العاملين في القطاع من المهتمين والخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار والعملاء حول العالم، إذ يشكل منصة فريدة للتواصل والتفاعل لرسم ملامح القطاع، إضافة إلى توفير فرصة المشاركة في مجموعة من الجلسات النقاشية الملهمة وإطلاق أحدث الحلول التقنية وحلول التحول الرقمي، وغيرها الكثير».

سوق رئيس

من جهته قال أليكس فيكتو، مدير التسويق في شركة بوينج لطيران رجال الأعمال، إن دولة الإمارات تحتضن 2 من أكبر مشغلي طائرات بوينج لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن المنطقة تستحوذ على 50% من طائرات بوينج لرجال الأعمال عريضة البدن.

وأضاف خلال لقاء في جناح الشركة أن دولة الإمارات والسعودية تستحوذان على أكبر حجم أسطول طائرات بوينج لرجال الأعمال من حيث الدول، محتلتين المركزين الثاني والثالث.

وأشار إلى أن أداء حركة الطيران الخاص جيد جدا، منذ انتشار الوباء، فقد كان في وقت ما أعلى بنسبة 20% تقريباً من أرقام ما قبل الوباء فيما يتعلق بحركة المغادرة وساعات العمل في مجتمع الطائرات الخاصة، وهذا أعلى بكثير من الطيران التجاري، وهو نحو 75% من أعداد ما قبل الجائحة. لذلك تعافى الطيران الخاص بشكل أسرع بقوة أكبر بكثير.