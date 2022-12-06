أولى طائرات «إيرباص 220» لرجال الأعمال تحلق في سماء دبي

دبي (الاتحاد)

كشف رئيس «إيرباص لطائرات رجال الأعمال، بينوا ديفورج، عن تحليق أولى طائرات الأعمال كبيرة الحجم من طراز «ACJ TwoTwenty» في سماء دبي خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2023، متوقعاً أن يشهد الطلب على طائرات رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة على هامش «ميبا 2022»، أن حركة الطيران الخاص سجلت انتعاشاً كبيراً خلال عام 2022، وتجاوزت مستويات ما قبل «الجائحة« بأكثر من 42%، لافتاً إلى نجاح «إيرباص لطائرات رجال الأعمال» بتسليم 5 طائرات هذا العام وتلقي 6 طلبيات.

وتوقع ديفورج طلب أكثر من 15 طائرة رجال أعمال من «إيرباص» في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل التوقعات بقيام العملاء بعمليات إحلال، وتجديد لأساطيل الطائرة الخاصة، لاسيما والتي يتجاوز عمرها التشغيلي أكثر من 15 عاماً.

وقال إن طائرة «إيرباص 220» لرجال الأعمال الكبيرة وطويلة المدى، ستحدث تغيراً جوهريا في سوق الطيران الخاص، لاسيما أنها تجمع بين المدى العابر للقارات وبين المساحة الشخصية الأوسع وأعلى مستويات الراحة للركاب، فضلاً عن أحدث منصات التكنولوجيا التي تضمن الموثوقية العالية والتوفير من الناحية الاقتصادية.

وأطلقت «إيرباص» مشروع نسخة طائرة الشركات من عائلة «أيه 220» خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ورغم أن المبيعات بدأت بطيئة فإنها بدأت تزيد، حيث تلقت الشركة طلبيات لشراء أربع طائرات خلال العام الحالي، منها طائرتان لشركة التأجير الأميركي «أزورا» كجزء من صفقة أكبر لصالح شركة الطيران.