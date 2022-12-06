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‏«أبوظبي العالمي» يطرح مبادئ إرشادية للإبلاغ عن المخالفات

‏«أبوظبي العالمي» يطرح مبادئ إرشادية للإبلاغ عن المخالفات
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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طرح سوق أبوظبي العالمي أمس مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، والتي تؤكد حرص السوق على إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في السوق.
وكان سوق أبوظبي العالمي، ومنذ انطلاقه، قد التزم بالمثابرة على تعزيز مكانته كمركز مالي دولي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية. وتماشياً مع هذا الالتزام، أصدر السوق هذه المبادئ الإرشادية لجميع الكيانات المسجلة لديه، والتي يمكنهم الاستعانة بها واتباعها لتأسيس إطار خاص بهم للإبلاغ عن المخالفات. وتؤكد هذه المبادئ على التزام سوق أبوظبي العالمي بتعميم الثقافة التي تدعم الإفصاح عن أي مخالفات أو أعمال مشبوهة والتي تشكل جزءًا مهماً ضمن أي بيئة أعمال تقدمية ومتطورة.
وتستكمل المبادئ الإرشادية الأطر التنظيمية الحالية لسوق أبوظبي العالمي، وتغطي ستة جوانب رئيسية تدعم وجود إطار عمل قوي للإبلاغ عن المخالفات، تتضمن:
وتعليقاً على إعلان سوق أبوظبي العالمي عن مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يعد وجود أطر تنظيمية قوية للإبلاغ عن المخالفات من سمات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في أي مؤسسة، كما يأتي هذا الإعلان مواكبة للتوجهات العالمية المتصاعدة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية ومساءلة الشركات. وتسلّط المبادئ الإرشادية لسوق أبوظبي العالمي بشأن الإبلاغ عن المخالفات الضوء على ضرورة وجود ثقافة الأخلاقيات المؤسسية لبناء أسس قوية، تضمن تحقيق النجاح المستدام. ويشجع سوق أبوظبي العالمي جميع الكيانات المسجلة لديه على مراجعة ومواءمة برامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بهم، بما يتماشى مع هذه الإرشادات، وبما يدعم نمو سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد».

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