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«الإمارات للألمنيوم» تطلق مسابقة «الروبوتات الصناعية»

المسابقة وفّرت مهارات الثورة الصناعية الرابعة (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس عن إطلاق نسخة هذا العام من مسابقة الروبوتات الصناعية التي تنظمها الشركة، وهي تحد بين طلبة الجامعات في الدولة لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة للشركة.
ومنذ إطلاقها في عام 2017، وفّرت المسابقة للطلاب فرصة اكتساب مهارات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تطبيق معرفتهم الأكاديمية على أرض الواقع.
وتشجع المسابقة على استخدام مهارات الابتكار والإبداع الهندسي، والتي تعتبر من المهارات الأساسية لمستقبل الإمارات في المجال الصناعي.
ويتمثل التحدي هذا العام في تصميم وتصنيع روبوت قادر على قياس كثافة المواد داخل خلايا الاختزال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي مهمة يتم تنفيذها يدوياً في الوقت الحالي.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «دخلت مسابقة الروبوتات الصناعية عامها الخامس، ونشعر بفخر كبير عندما ننظر إلى الحلول المبتكرة التي قدمها طلاب الجامعات خلال الدورات السابقة، والتي يتم تنفيذها الآن في مصاهرنا بنجاح. إن تطوير مهارات شبابنا وتشجيعهم على تطبيق هذه المهارات بشكل عملي يأتي على رأس أولوياتنا كجزء من تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في الدولة «مشروع 300 مليار». وأتطلع إلى رؤية المشاريع الجديدة التي سيقدمها الطلاب في نسخة هذا العام من المسابقة».

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
الإمارات
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