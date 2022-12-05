الإمارات الرابعة عالمياً في قائمة أعلى رواتب في صناعة التشفير

حسام عبدالنبي (دبي)

جاءت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في قائمة الدول التي توفر أعلى الرواتب للعاملين في مجال التشفير بمتوسط راتب سنوي 132 ألف دولار أميركي (485 ألف درهم) وبما يجاوز 40 ألف درهم شهرياً، حسب تقرير صدر عن مؤسسة «كوين جورنال» المتخصصة في مجال تحليلات العملات المشفرة.

وذكر التقرير أن دولة لاتفيا تصدرت قائمة الدول ذات أعلى رواتب في مجال التشفير بمتوسط 170 ألف دولار سنوياً وتلتها كل من لبنان وهولندا بمعدل رواتب 150 ألف دولار سنوياً، مشيراً إلى أن المانيا جاءت في المركز الخامس بمتوسط راتب للعاملين في صناعة التشفير يقدر بـ 120 ألف دولار، وتلتها أستراليا بمتوسط 115 ألف دولار ثم كل من البرتغال وهونغ كونغ بنحو 110 ألف دولار سنوياً.

وفيما يخص الدول التي تقدم معظم وظائف التشفير، أفاد تقرير «كوين جورنال» بأنه نظراً لأن العملات المشفرة أصبحت أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، فقد استمرت صناعة التشفير ككل في التوسع وخلق فرص عمل في كل مكان.

وأوضح أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة في قائمة أكبر سوق عمل للعملات المشفرة في العالم، بنحو 14.51 وظيفة تشفير لكل مليون شخص، وتصدرت القائمة سنغافورة، حيث لديها أكبر عدد من قوائم الوظائف المشفرة بواقع 159.14 وظيفة تشفير لكل مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أي دولة أخرى.

وقال التقرير: إن لوكسمبورغ تمتلك ثاني أعلى معدل لقوائم الوظائف المشفرة عند 55.59 وظيفة تشفير لكل مليون شخص، وتعتبر لوكسمبورغ مكاناً رائعاً لشركات التشفير الأوروبية الناشئة حيث تعتبر أكبر صادراتها هي الخدمات المالية، والتي بلغت قيمتها 86.7 مليار دولار في عام 2018. وأضاف أن هولندا جاءت في المركز الثالث بمعدل 22.15 وظيفة تشفير لكل مليون شخص، وتلتها ايرلندا (21.1 وظيفة تشفير لكل مليون شخص) ثم سويسرا (20.7 وظيفة تشفير لكل مليون شخص)، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية جاءت في المركز السادس (16.85 وظيفة تشفير لكل مليون شخص) وتلتها المملكة المتحدة (15.73 وظيفة تشفير لكل مليون شخص) ثم إسرائيل (15.05 وظيفة تشفير لكل مليون شخص).

ووفقاً لتقرير «كوين جورنال» فإن الوظائف الثلاث ذات أعلى متوسط راتب في قطاع التشفير، هي المطور الرئيسي، والمطور الأول، ومطور العقود الذكية، مع حزمة رواتب سنوية تبلغ 120 ألف دولار، مختتماً بالإشارة إلى أنه فيما يخص الوحدات والدورات التدريبية التي أنتجت معظم قادة التشفير، فقد أنتجت جامعة كاليفورنيا أكبر عدد من قادة الأعمال في مجال «بلوك تشين» حيث تم احتساب ما يصل إلى 13 من بين خريجيها، في حين أن علوم الكمبيوتر هي الدورة الأكثر شيوعاً بين قادة أعمال blockchain، حيث تمثل 24.55% من جميع المواد التي تمت دراستها.