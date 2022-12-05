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1.5 مليار درهم قيمة المزاد السادس لسندات الخزينة

1.5 مليار درهم قيمة المزاد السادس لسندات الخزينة
6 ديسمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.
وشهد المزاد السادس لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعة الأساسيين، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة. الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد السادس. 
وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 18 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام، وفارق 30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 5 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.

الإمارات
وزارة المالية
المصرف المركزي الإماراتي
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