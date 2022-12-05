الإمارات تشارك في المؤتمر البرلماني الاقتصادي الأورمتوسطي والخليجي

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة 7-8 ديسمبر 2022، بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي.

يضم وفد المجلس في عضويته كلاً من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وعائشة محمد الملا رئيس مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعيد راشد العابدي رئيس مجموعة برلمانات أميركا اللاتينية، ومريم ماجد بن ثنية نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات، والدكتورة هند حميد العليلي نائب مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف المؤتمر إلى تهيئة نهج جديد للتعامل مع القضايا الاقتصادية والبينية الأكثر إلحاحاً في المنطقة الأورو متوسطية والخليج، لا سيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرها على جميع قطاعات الاقتصاد.

وسيتناول المؤتمر الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار الاقتصادية للظروف التي يشهدها العالم، ومناقشة تداعياتها الاقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على القضايا التالية: الأمن الغذائي-أمن الطاقة-تغير المناخ والقضايا البينية-الثورة الصناعية الرابعة-التكامل المالي والتجارة-التفاوتات الإقليمية-السياحة المستدامة-النقل البحري.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر جلسات عمل يناقش خلالها عدداً من الموضوعات من ضمنها: انعدام الأمن الغذائي في منطقة الأورومتوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي- ما هو دور الحكومات والقطاع الخاص والتجارة والاستثمارات، ومحاربة عدم المساواة والحلول الإقليمية والدولية لتمكين النساء والشباب، وأهداف التنمية المستدامة في مكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر وتهديدات لأمن الطاقة وضمان توفير إمدادات ميسورة التكلفة، والمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية منطقة أكثر تكاملاً مالياً وتجارياً ودور القطاع الخاص، والتغلب على العقبات والفجوة الرقمية ومساهمة اللوجستيات والذكاء الاصطناعي وتدابير تسهيل التجارة والاستثمار.