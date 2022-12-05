أحمد بن محمد: دبي تميزت في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي في مختلف التخصصات، بما لها من انعكاسات إيجابية كبيرة على تعزيز فرص نمو القطاعات ذات الصلة على الأصعدة كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، في الوقت الذي تتزايد فيه ثقة المجتمع الدولي في تميز دبي في تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، وهي الثقة التي زادت رسوخاً في ضوء النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي» في نسخة استثنائية هي الأكبر من نوعها والأكثر نجاحاً في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها على الإطلاق، بمشاركة أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، مستقطباً أكثر من 24 مليون زائر.

وثمّن سموه دور معرض «الخمسة الكبار» وتخصصه في قطاع البناء، والذي يعد بمثابة إحدى الركائز الأساسية لجهود التنمية، وما يمثله الحدث كنافذة للإطلال على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التشييد وفق أرقى معايير الحفاظ البيئي واستدامة الموارد ودعم الاقتصاد الدائري، خاصة أن المنطقة والعالم يقفان على أعتاب مرحلة تنموية جديدة تمثل البنية الأساسية عنوانها الرئيسي، منوهاً سموه بإسهام دبي الدائم في بناء جسور التواصل بين القائمين على مختلف القطاعات الحيوية، واحتضانها لحوار يمهد لمزيد من الشراكات البنّاءة والهادفة لإحداث زخم قوي من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تخدم في دفع عجلة اقتصاد المنطقة والعالم، وما للمعرض من أثر جعل مدننا صديقة للبيئة، وتحقيق الهدف المتمثل بصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه معرض «الخمسة الكبار» (The Big5) الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا، وتستمر فعاليات دورته الـ43 حتى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار نسخته الحالية إلى 55 ألف زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد.

رافق سموه، خلال الافتتاح، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وبطي سعيد الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.

واستهل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة الجناح اليوناني، حيث كان في استقبال سموه، أنتونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، حيث اطلع سموه على مشاركة الشركات اليونانية وما تقدمه من حلول تقنية حديثة في مجال البناء، شملت برمجية التحكم في مواقع البناء عن بُعد، وما تسهم به تلك الحلول في وصول آمن لتلك المواقع.

كما توقف سموه أمام الجناح الإيطالي، حيث كان في استقباله جوزيبي فينوكيارو القنصل العام لإيطاليا في دبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول أهم ما تقدمه الشركات الإيطالية من تقنيات حديثة في مجال البناء والتشييد، والتي تراعي في أغلبها معايير الحفاظ على البيئة، دعماً للتوجه العالمي في هذا المجال.

كما شملت زيارة سموه لمعرض «الخمسة الكبار» زيارة الجناح الألماني الذي يضم عدداً من الشركات المتخصصة التي تركز على استخدام التكنولوجيا في مجال البناء، والحلول الذكية التي تسهم في تطوير وإنهاء المهام الإنشائية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وشملت جولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض زيارة الجناح السعودي، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما توفره الشركات السعودية الرائدة في مجال البناء والتطوير العقاري، من تقنيات حديثة مستخدمة في إدارة عمليات البناء، والبرمجيات التي تطورها الشركات السعودية في هذا المجال، كما تفقد سموه منصة شركة «سابك» السعودية التي تقدم مجموعة واسعة من منتجات الصلب المبتكرة.

وزار سموه منصة شركة «الخليج للسحْب» الرائدة في منتجات سحب الألمنيوم على مستوى الشرق الأوسط، حيث اطّلع سموه على التصاميم المبتكرة للشركة في مجالات البناء، والمواصلات، والهندسة، والإنشاءات.

كما زار سموه منصة «بلدية دبي» والتي تركز مشاركتها هذا العام في المعرض على الجانب التكنولوجي واستعراض تطور الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع مراحل دورة البناء، ومنصة شركة «قطر ستيل» الرائدة في إنتاج الفولاذ الكربوني المحايد.

وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن معرض (The Big5) لعام 2022 سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية، وتعزيز الاستدامة.