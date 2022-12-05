«الاتحادية للضرائب» تطلق منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية

أبوظبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس منصتها الجديدة المُتكاملة المُطَوَّرة كلياً للخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، التي تم تفعيلها بنجاح، وأصبحت خدماتها متاحة للخاضعين للضريبة بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي.

وأكدت الهيئة أن عملية الانتقال من النظام الإلكتروني الضريبي الذي كان مُستخدماً إلى المنصة الجديدة تمت بسلاسة تامة، حيث تم ترحيل بيانات جميع المستخدمين الحاليين بنجاح.

أشارت إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق «إمارات تاكس» الذكي للخدمات الضريبية قريباً لتوفير مزيد من التسهيلات لعملاء الهيئة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاستفادة من التقنيات الحديثة وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، ويُشكِّل إطلاق منصة «إمارات تاكس» علامة فارقة ضمن الخطط الطموحة للهيئة الهادفة لأن تصبح هيئة رقمية رائدة في القطاع الضريبي، فتوفر المنصة الجديدة نقلة نوعية للارتقاء بالنظام الضريبي.

وأضاف البستاني: قام فريق العمل المكلف بتنفيذ المشروع على مدى فترة طويلة من العمل والجهود المتواصلة ببناء منصة ضريبية متكاملة اعتماداً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتحسين تجارب عملاء الهيئة خلال إدارة عملياتهم الضريبية بأساليب تتميز بأعلى مستويات الكفاءة، والسرعة، والسلاسة، والشفافية.

وأكد أن منصة «إمارات تاكس» التي تم إطلاقها، وتطبيق «إمارات تاكس» الذكي الذي سيتم إطلاقه قريباً يوفران حلولاً ذكية للتحسين المُستدام لتجارب المتعاملين للوصول السلس - من أي مكان وعلى مدار اليوم - إلى جميع خدمات الهيئة سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المسجلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

وأوضحت الهيئة أن دافعي الضرائب والوكلاء الضريبيين وجميع الفئات المعنية بالنظام الضريبي سيستفيدون من التحسينات التي توافرت في المنصة الجديدة.