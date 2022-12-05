«مبادلة» تعلن عن تغييرات في القيادة العليا لقطاع الاستثمار في الإمارات

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، أمس عن انتقال مصبح الكعبي من منصبه الحالي في مبادلة كرئيس تنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اعتباراً من الاثنين 16 يناير 2023.

يأتي تعيين مصبح الكعبي في أعقاب إعلان استراتيجية أدنوك لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. حيث يركز قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد على الاستثمار في الطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، بالإضافة إلى النمو الدولي في مجالات تشمل الغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيماوية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: يمثل الدور القيادي الذي لعبه مصبح الكعبي في قطاع الطاقة في الإمارات وعلى المستوى العالمي، بالإضافة إلى قيادته على مدى عقود لمختلف الاستثمارات والشراكات العالمية التي أسهمت في تعزيز وتقدم الأولويات الوطنية، رافداً فريداً يؤهله لقيادة هذا القطاع الحيوي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية. وأضاف معاليه: نود في مبادلة أن نتوجه بالشكر لمصبح الكعبي على عمله وإنجازاته على مدار العقد الماضي، ونتمنى له التوفيق خلال انضمامه لعدد من زملائه المتميزين من خريجي مبادلة، لخدمة دولة الإمارات في مهام وطنية جديدة ومهمة.

وقدمت مبادلة، منذ العام 2002، جيلاً من القادة شغلوا العديد من المناصب القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن بعضاً من الوزراء في المجلس الوزاري لدولة الإمارات، ورؤساء تنفيذيين للمؤسسات الإماراتية الكبرى، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي.

وشغل الكعبي خلال سنوات عمله في مبادلة، عضوية لجنة الاستثمار في الشركة، حيث لعب دوراً استراتيجياً في تقديم المشورة بشأن جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية المتعلقة بقطاعات الشركة وأعمالها المتنوعة.

وشغل مصبح الكعبي منذ عام 2021، منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ويعمل هذا القطاع على دعم وتسريع جهود التحوّل الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تأسيس شركات وطنية رائدة، ومجمعات صناعية وتجارية.