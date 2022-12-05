الاقتصاد تكرم الطلاب المشاركين في «هاكاثون السياحة»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، طلاب الجامعات والخريجين المشاركين في برنامج «هاكاثون السياحة» Tourism TechGen، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد في أكتوبر 2022، بالتعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والهيئات السياحية وشركاء القطاع السياحي بالدولة، وبالشراكة مع منصة بلاج آند بلاي العالمية المختصة بتنمية الابتكار، حيث شهد البرنامج مشاركة أكثر من 657 طالباً وخريجاً من مختلف الجامعات بدولة الإمارات، كما تم تنفيذه على مدار 4 أسابيع.

وقال معالي ابن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على دعم وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع السياحي، باعتبارهم ركيزة أساسية في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الاقتصاد بشكل متواصل على طرح الحلول والمبادرات والبرامج الداعمة لتمكين ومشاركة الطلاب والشباب من مواطني الدولة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية لا سيما السياحية، وتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة، بما يسهم في تخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح، وبما يعزز المسيرة التنموية الشاملة للدولة».

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوزارة في مقر جامعة الشيخ زايد بإمارة دبي.

وأضاف معاليه: «نسعى من خلال برنامج «هاكاثون السياحة» دعم جهود الدولة الرامية إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، عبر تشجيع الطلاب والأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع، وتوفير كافة الفرص والممكنات لتحويل أفكارهم الملهمة إلى مشاريع واقعية ومستدامة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة». مشيراً معاليه إلى أن البرنامج يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تم إطلاقها خلال نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تحفيز الكوادر الوطنية للمشاركة في مختلف القطاعات السياحية وتزويدهم بمهارات المستقبل وبناء قدراتهم، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية قطاع السياحة كداعم رئيس للاقتصاد الوطني.