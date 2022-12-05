الأسهم المحلية تضيف 1.2 تريليون درهم لرأسمالها السوقي

أبوظبي (وام)

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.2 تريليون درهم إلى رأسمالها السوقي خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3.247 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 2.665 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 582.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«برجيل» و«بيانات» و«إمباور» و«تعليم» وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال 11 شهراً الأولي من العام الجاري بنسبة 24.3% أو ما يعادل 2064 نقطة ليغلق عند 10552.37 نقطة في نهاية شهر نوفمبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 4.01% أو ما يوازي 128.1 نقطة ليقفل عند 3232.96 نقطة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي، مدعوما بشكل رئيسي بمكاسب أسهم العقار بنسبة 14.34%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.39 مليار درهم خلال تعاملات أمس، موزعة بواقع 1.76 مليار درهم في سوق أبوظبي و628.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 640 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 30 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.6 مليار درهم بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 582.4 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى أكثر من 585 مليار درهم في ختام جلسة أمس، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.652 تريليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنحو 1.8% إلى 6.19 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 169.3 مليون درهم، كما زاد «دبي الإسلامي» بنحو 1.93% و«سوق دبي المالي» 3.68% و«ديوا» 0.85%. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «ملتيبلاي» 2.26% متصدراً قائمة النشاط بعد اجتذابه سيولة بنحو 313.8 مليون درهم، كما صعد «الياه سات» 1.92% و«غذاء القابضة» 0.93% و«دانة غاز» 0.66% و«موانئ أبوظبي» 0.52% و«بروج» 0.37% و«طاقة» 0.29%، كما صعد «العالمية القابضة» بنسبة 0.02% وتصدر المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بسيولة 213.7 مليون درهم.