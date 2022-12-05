غرفة أبوظبي تناقش الخطط المستقبلية للمدن العمالية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة عمل المدن العمالية التابعة لغرفة أبوظبي اجتماعها الأول في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمدن العمالية، ومناقشة التحديات الحالية التي تواجهها والحلول المقترحة، والخطط المستقبلية بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

ترأس الاجتماع عتيبة سعيد العتيبة، رئيس مجموعة عمل المدن العمالية، بحضور محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، والأعضاء ممثلي عدد من المدن العمالية في إمارة أبوظبي.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة باعتبارها صوت القطاع الخاص والقائم على رعاية مصالحه تؤكد مواصلة جهودها لتفعيل الأنظمة الخاصة بمساكن العمال، وزيادة الوعي بحقوق العمالة الوافدة، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة واتخاذ خطوات استباقية لتفادي أي مشكلات قد تحدث مستقبلاً.

من جهته، قال عتيبة سعيد العتيبة، رئيس مجموعة عمل المدن العمالية: «تواصل مجموعة عمل المدن العمالية تنفيذ ما بدأته منذ سنوات من مبادرات وخطوات هدفها تحسين أوضاع العمال في إمارة أبوظبي وتهيئة كافة الظروف التي تمنحهم بيئة عمل آمنة تكفل لهم مقومات السلامة وتراعي كافة احتياجاتهم وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة في مجال حقوق العمالة الوافدة».