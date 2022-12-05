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«دبي الإسلامي» يدرج أول صكوك مُستدامة في ناسداك دبي

«دبي الإسلامي» يدرج أول صكوك مُستدامة في ناسداك دبي
6 ديسمبر 2022 02:22

دبي (الاتحاد)
 
قرع بنك دبي الإسلامي، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج أول إصداراته من الصكوك المُستدامة بقيمة 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي. وقد تم إصدار الصكوك، التي تُعد أول صكوك مُستدامة صادرة عن مؤسسة إماراتية، وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المُستدام لبنك دبي الإسلامي بهدف تمويل المبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية. وقد نجح بنك دبي الإسلامي في تسعير الإصدار الرئيسي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «إننا سعداء باكتمال هذه الصفقة التي حققت العديد من الإنجازات بوصفها أول صكوك مُستدامة على الإطلاق من مؤسسة إماراتية وأكبر حجم إصدار في أسواق رأس المال العالمية من بنك خليجي منذ فبراير 2022. يعكس الطلب القوي من المستثمرين ثقة السوق في استراتيجية بنك دبي الإسلامي لتحقيق النمو، كما يعكس دور البنك الريادي والفاعل في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي. يُعزز إدراج الصكوك في ناسداك دبي روابطنا مع المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بفضل ما توفره لنا البورصة من حضور عالمي وبيئة تنظيمية متميزة».

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