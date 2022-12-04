«الياه سات»: استراتيجية جديدة لتوسعة حلول تكنولوجيا الاتصالات الحكومية

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال عيسى الشامسي، المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، إن العمل يجري حالياً على إعداد استراتيجية لتزويد حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للعملاء، بما في ذلك حلول مراقبة الأرض وعمليات الأبحاث والتطوير والخدمات المُدارة.

وأضاف الشامسي: «نتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسعة مجموعة خدماتنا على مختلف الأصعدة من خلال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تكمّل عروضنا الخاصة بالاتصالات الآمنة، بما في ذلك الخدمات المُدارة، حيث تَنشُط وحدة (الياه سات للخدمات الحكومية) في مجال مراقبة الأرض الذي يعد أولوية بالنسبة إلى المجموعة، كما تخطط لتوسعة حلولها المتوافرة لحكومة الإمارات وغيرها».

وأكد أن «الياه سات» تفتخر بدورها الرائد في توفير حلول الاتصالات الفضائية الموثوقة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد شريكاً رئيساً لها طوال 11 عاماً، لافتاً إلى أن الشركة تتمتع بقدرة فريدة على تزويد حكومة الإمارات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تعزيز القدرات الحكومية في مجال الأقمار الصناعية من خلال شبكات الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة والشبكات المدعومة من قبل المشغلين.

أوضح: «تقدم المجموعة من خلال وحدة (الياه سات للخدمات الحكومية)، الدعم لحكومة دولة الإمارات عبر توفير حلول الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة الآمنة والمتنوعة والمتكاملة. وقد نجحت الشركة في تصميم وشراء واختبار وتشغيل مجموعة متنوعة من حلول الاتصالات الفضائية والمحطات من أجل التطبيقات البرية والبحرية والجوية».

وأضاف: «استفادت وحدة (الياه سات للخدمات الحكومية) من خبراتها في القطاع ومن التعامل مع العملاء من الهيئات الحكومية لتوفير قدرات آمنة ومنصات اتصالات فضائية جاهزة، وذلك عبر إيلاء الأولوية لمتطلبات العملاء».

وقال الشامسي: «توفر وحدة (الياه سات للخدمات الحكومية) خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُدارة للحكومات والمؤسسات حول العالم، عبر تزويد خدمات الاتصالات الفضائية الآمنة والموثوقة للتطبيقات الدفاعية والحكومية والمتعلقة بالمهام الحساسة».

وأضاف: «تتعاون وحدة (الياه سات للخدمات الحكومية) مع هيئات حكومية عدة في دولة الإمارات ضمن قطاعات المعلومات والأمن والاستجابة للطوارئ وغيرها، وسنواصل دعمنا للمنظومة الحكومية عبر تخصيص منتجاتنا وخدماتنا، بما يتناسب مع حجم الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات الآمنة والموثوقة».

وأكد الشامسي: «تلتزم الياه سات بدعم الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة عبر توفير حلول آمنة وموثوقة ومدعومة بالأقمار الصناعية. وتشمل عمليات مجموعاتنا 150 دولة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأستراليا».

وأضاف: «تواصل المجموعة تقديم دعمها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالات معينة على مستوى العالم مثل عمليات البحث والإنقاذ».

وفيما يتعلق بمجال البحث والإنقاذ، قال الشامسي: «تلتزم الياه سات ووحدة (الياه سات للخدمات الحكومية) بدعم حكومة دولة الإمارات عبر تزويد حلول الاتصالات الفضائية الآمنة والمخصصة، وتلبية المتطلبات الأمنية المعقدة والمتغيرة. وترتبط حلولنا في هذا السياق بمهام وعمليات البحث والإنقاذ».