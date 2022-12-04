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الاقتصادي

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني

خلال التوقيع علي الاتفاقية (من المصدر)
5 ديسمبر 2022 01:39

دبي (وام)

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اتفق اتحاد الغرف بالدولة مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك سيكون خلال الربع الأول من العام القادم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع حميد محمد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، مع تاكاهيكو ساوادا المدير العام لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بحضور كل من يوشيو تاناكا المدير التجاري، ونوبويوكي ناكاجيما المدير العام في هيئة جيترو بدبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهيروشي هاسيجاوا المستشار الخاص لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان المدير التنفيذي لجيترو بدبي.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اتحاد الغرف بدبي، التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خصوصاً في المجالات التجارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين الصديقين.
كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، والاتفاق على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2023، ليكون المحرك الرئيسي للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد حميد بن سالم بالعلاقات الوطيدة بين الإمارات واليابان في مختلف المجالات خصوصاً التجارية، لافتاً إلى وجود رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، بما يقود إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية للوصول بها إلى مستويات أعلى.
وأوضح بن سالم، أن غرف الإمارات تشجع أصحاب الأعمال الإماراتيين على استكشاف المناخ الاستثماري في اليابان والتعرف على الفرص المتاحة والتعاون مع نظرائهم اليابانيين في إنشاء شراكات وتحالفات مشتركة، ودعم السبل الكفيلة بتحقيق التواصل والتعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

اتحاد الغرف
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