خورفكان تستضيف معرض جواهر الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

تستعد مدينة خورفكان لاستضافة فعاليات معرض «جواهر الإمارات»، والذي ينظمه مركز «إكسبو خورفكان» للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز «إكسبو الشارقة»، وذلك خلال الفترة من 8 ولغاية 11 ديسمبر الجاري، وسط حضور لأهم الشركات والمصممين الإماراتيين، إلى جانب أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات.

ويأتي المعرض استكمالاً للنجاحات والإنجازات التي تحققها سلسلة الفعاليات والأحداث المتخصصة بالذهب والمجوهرات والساعات التي ينظمها مركز «إكسبو» الشارقة سنوياً، والتي تتيح للجمهور الفرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الساعات والذهب والمجوهرات، حيث سيشهد «جواهر الإمارات» عرضاً لمجموعة متنوعة من أفخم أنواع التصميمات الذهبية الفريدة من نوعها.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، إلى أن تنظيم معرض «جواهر الإمارات» في «إكسبو خورفكان» يأتي في إطار الخطط التطويرية للمركز الرامية إلى توسيع نطاق الفعاليات والأحداث المتخصصة بالذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة التي ينظمها المركز، وذلك بهدف الارتقاء بمساهمة هذه الأحداث في دعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة، وتعزيز قدرة أسواق الذهب المحلية على مواكبة تنامي الطلب على المشغولات الذهبية في الإمارات والتي سجلت هذا العام مستوى قياسياً تاريخياً، حيث ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية 30% في الربع الثالث من العام الجاري 2022.

من جانبه، ثمن خليل المنصوري مدير مركز «إكسبو خورفكان» جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز «إكسبو الشارقة» ودعمهما المتواصل لتنظيم معرض جواهر الإمارات، والذي نجح في استقطاب عدد مهم من العارضين والمصممين الإماراتيين والشركات المحلية.