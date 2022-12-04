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الاقتصادي

الإمارات تؤمن 40% من واردات اليابان النفطية أكتوبر الماضي

الإمارات تؤمن 40% من واردات اليابان النفطية أكتوبر الماضي
5 ديسمبر 2022 01:39

طوكيو (وام)

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بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 33.93 مليون برميل، أي 40.1% من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2022، لتحتل المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وخلال أكتوبر الماضي استوردت اليابان 84.58 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 94.7% أي 80.10 مليون برميل مصدرها خمس دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.
وجاءت بقية الواردات من أميركا الوسطى والجنوبية 0.8%، وجنوب شرق آسيا 0.8%، وأفريقيا 0.6%، وأوقيانوسيا 0.3% من الإجمالي في شهر أكتوبر.
وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في الموانئ في اليابان خلال أكتوبر 2022. وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.

النفط
واردات النفط
الإمارات
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